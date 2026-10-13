Getty Images, la emblemática agencia de fotografías, ha decidido declararse en quiebra en Estados Unidos.

La noticia se confirmó el lunes 12 de octubre, cuando Getty Images anunció que alcanzó un acuerdo para reestructurar su deuda.

Parte de lo acordado con sus acreedores también implica retirar a la compañía de la bolsa y acogerse a una quiebra preacordada.

La mayoría necesaria de los acreedores se comprometió a votar a favor del plan. Getty Images

Getty Images acuerda declararse en quiebra en Estados Unidos (Especial)

Getty Images se declara en quiebra bajo el Capítulo 11

Este 12 de octubre, Getty Images anunció que llegó a un acuerdo con sus principales acreedores sobre los términos de una reestructuración financiera.

No obstante, continuará operando con normalidad durante todo el proceso, por lo que los usuarios podrán seguir haciendo uso de sus imágenes y sus empleados continuarán trabajando.

No prevemos consecuencias para los proveedores de contenido, socios comerciales, clientes o empleados en todo el mundo. Getty Images

Además, se informó que Getty Images contará con hasta 143 millones de dólares en financiación de Koch, junto con los recursos que produce su actividad.

Getty planea acogerse a la protección del Capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos, con un plan de reestructuración con el fin de reorganizar sus obligaciones financieras y seguir operando.

Fotógrafos de Getty Images podrán seguir trabajando (Unsplash)

Getty Images deja la Bolsa de Nueva York

Desde hace semanas, la compañía Getty Images ya había informado que sus acciones podrían dejar de cotizar en la Bolsa de Nueva York.

Esto, después de que su precio cayera por debajo de un dólar y registrara una pérdida de 206.1 millones de dólares en 2025.