iRobot se ha declarado en bancarrota, por lo que la empresa responsable de fabricar el Roomba, solicitó protección por quiebra, pero ¿qué pasará con las garantías y los soportes?

Esto se sabe de la quiebra de iRobot, empresa del robot limpiador Roomba

Este martes 16 de diciembre se dio a conocer el estado de quiebra de iRobot, empresa de los dispositivos Roomba que, de acuerdo con su comunicado, no se espera ninguna interrupción en los mismos.

“La transacción fortalecerá nuestra posición financiera y ayudará a garantizar la continuidad para nuestros consumidores, clientes y socios” Gary Cohen, CEO de iRobot

Y aunque habrá un cambio en la empresa iRobot, la cual se hizo conocida gracias a sus aspiradoras robóticas, aseguró que continuará operando con normalidad, por lo que no se esperan interrupciones en su funcionalidad hacia los clientes, suministro o soporte de productos.

Y es que ante la competencia creciente, iRobot se ha enfrentado dificultades económicas por lo que anunció que estará en el sector privado bajo un proceso de reestructuración.

En 2022, Amazon acordó comprar iRobot por aproximadamente 1700 millones de dólares, pero se canceló el año pasado, según se reveló por “obstáculos regulatorios indebidos y desproporcionados”, y acordó pagar 94 millones de dólares como tarifa de término para poder estabilizarse.

Pero ahora iRobot reveló que será adquirida por Picea, es decir Shenzhen PICEA Robotics Co., Ltd., es el principal fabricante por contrato de iRobot que cuenta con instalaciones en China y Vietnam, y quien ha construido y vendido más de 20 millones de aspiradoras robóticas.