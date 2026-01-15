Como parte del Plan México Pilgrim’s se realizará una importante inversión, confirmó Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía.

Desde la conferencia mañanera del 15 de enero, se resaltó que se trata de una “inversión muy importante para el país”.

Pilgrim’s hará inversión millonaria para el Plan México, confirma Ebrard

La empresa estadounidense Pilgrim’s, realizará una inversión millonaria que forma parte del llamado Plan México.

Se trata de mil 300 millones de dólares que se invertirán en diferentes partes del país en un periodo de 5 años, empezando “desde ya”, señaló Marcelo Ebrard.

“El día de hoy se anuncia una inversión muy relevante para México, la empresa de la que estamos hablando, Pilgrim’s, llevan 38 años en México, van a hacer una inversión de mil 300 millones de dólares, se va a llevar a cabo en este sexenio desde ya” Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard destacó que esta inversión generará miles de empleos; además de que aumentará la producción en México en materia alimentaria.

Esto ya que, al término de la inversión de mil 300 millones de dólares, el 35% de las importaciones de pollo en México parará a ser producción nacional.

“Uno de los objetivos del Plan México es aumentar la producción en México, sobre todo en tema alimentario, entonces la inversión que van a hacer es que México va a dejar de importar el 35% del total de las importaciones de pollo en México” Marcelo Ebrard

Inversión de Pilgrim’s en Plan México creará más de 4 mil empleos directos

Por su parte, Jesús Muñoz, presidente de Pilgrim’s México confirmó que con esta inversión, se crearán más de 4 mil empleos directos, solo en el plazo de 5 años y más de 16 mil indirectos.

Asimismo resaltó que en 38 años en México, sean creado:

12 mil 600 empleos directos

50 mil empleos indirectos

Además de que la marca, que se dedica sobre todo al comercio de pollo, ha llegado a 30 millones de mexicanos.

La inversión de mil 300 millones de dólares se entregará al país en un lapso de 5 años, es decir, entre 2026 y 2030, repartida de la siguiente manera: