La plataforma de streaming Disney+ va por un nuevo aumento, pues subirá con un 13% sus precios, por cuarto año consecutivo, según informan fuentes confiables a Bloomberg.

Subida de precio para Disney+ que por ahora corresponde a suscriptores de Estados Unidos en su paquete Premium, que pasará de 18,99 dólares a 21,49 dólares al mes, (329 a 372 pesos al tipo de cambio actual), un 13 % más.

Entre detalles el incremento de Disney+ se ajusta con uno de los planes similar de Netflix, por un servicio sin anuncios, con resolución 4K y acceso desde múltiples dispositivos.

Será a partir de este mismo miércoles 23 de septiembre, cuando Disney+ comience a informar a sus suscriptores sobre la subida de precios su próxima factura mensual, además de ofrecer el paquete con este nuevo costo a los nuevos.

¿Disney+ aumentará su precio para México?

Por ahora, el aumento del precio de la plataforma de Disney+ afecta sólo a los usuarios de Estados Unidos, no se tiene información si esto pasará en México y otras regiones del mundo.

Recordemos que en México, Disney+ ya había aplicado un ajuste en el precio de su plan Premium a 339 pesos mensuales en mayo de 2026, con el que se alineó a la rentabilidad en el streaming de manera global.