Se anunció oficialmente la llegada de la Disney Store en Perisur, ubicada dentro del Liverpool de la plaza en CDMX, siendo la primera del estilo en América Latina.

Todos los fans de las franquicias del estudio ya pondrán comprar la mercancía oficial y coleccionables en esta Disney Store en Perisur.

¿Dónde está la Disney Store en Perisur?

La Disney Store en Perisur se ubica en Anillo Periférico Sur 4690, Jardines del Pedregal de San Ángel, Coyoacán, 04530, Ciudad de México.

Con un horario de lunes a domingo de 11:00 a.m. a 9:00 p.m., para que los fans puedan visitarla cuando más les convenga.

Disney Store en Perisur (Disney)

Como ya mencionamos, la Disney Store en Perisur se encuentra dentro de la tienda Liverpool, siendo otra de las colaboraciones entre las dos empresas.

Recordemos que antes de esto Liverpool abrió un espacio dedicado a los productos de Disney, sin ser una boutique especial, además de tener el Animation Café.

Hay que mencionar que esta es la primera de una serie de tiendas que se abrirán en el país en los próximos meses.

La siguiente estará ubicada en Metepec, Estado de México , teniendo si inauguración el próximo 5 de septiembre de 2025.

Disney Store en Perisur (Disney)

¿Qué hay en la Disney Store en Perisur?

La Disney Store en Perisur contará con los siguientes productos oficiales:

Juguetes

Peluches

Disfraces

Tazas

Artículos de temporada

Ropa

Accesorios

Todos inspirados en franquicias como Disney, Pixar, Marvel y Star Wars.

Lo más interesante de la Disney Store en Perisur es que también contará con productos exclusivos de los parques de la compañía.

Siendo la primera vez que los fans podrán adquirir dichos coleccionables en México, sin necesidad de ir a alguno de los parques que hay alrededor del mundo.

Además, la tienda está diseñada como un espacio inmersivo para público con figuras de personajes como Mickey Mouse, Elsa y Spider-Man.

Así como diversos elementos decorativos que los clientes de la Disney Store en Perisur podrán disfrutar para tomarse fotos y compartirlas.