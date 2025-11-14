Hoy jueves 13 de noviembre de 2025, un tribunal de Estados Unidos emitió un fallo que mantiene viva la alianza entre Aeroméxico y Delta Airlines.

Cabe recordar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden mediante la cual, Aeroméxico y Delta Airlines debían dar por finalizada su alianza para fortalecer las rutas aéreas entre ambas compañías.

Aeroméxico y Delta Airlines podrían mantener alianza tras fallo de tribunal de Estados Unidos

Este jueves un tribunal de apelaciones de Estados Unidos emitió una falló mediante el cual, suspendió temporalmente la orden del gobierno de Trump que exigía a Delta Airlines y Aeroméxico disolver su alianza transfronteriza.

Y es que cabe señalar que la alianza permite a las aerolíneas coordinar precios, marketing, programas de fidelización, así como cooperar en la elaboración de rutas.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos había ordenado que la disolución estuviera lista el 1 de enero de 2026, luego de argumentar que la alianza otorgaba a las aerolíneas una “ventaja injusta” y representaba un “perjuicio real y potencial inaceptable” para los interesados.

Esto principalmente en la ruta que cubren tanto Aeroméxico y Delta Airlines entre Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (ACIM).

La decisión del tribunal responde a una impugnación conjunta presentada entre Aeroméxico y Delta Airlines, quienes argumentaron que deshacer la alianza podría tener consecuencias negativas, principalmente hacia lo usuarios.