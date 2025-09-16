El gobierno de Estados Unidos decidió sobre la alianza Delta Airlines-Aeroméxico: Departamento del Transporte ordenó deshacerla; al respecto, la aerolínea mexicana ya emitió un comunicado.

En julio, el gobierno de Estados Unidos se pronunció sobre el Acuerdo Bilateral de Servicios Aéreos con México y acusó prácticas desleales, por lo que analizaría la alianza Delta Airlines-Aeroméxico.

Desde 2024, el Departamento del Transporte rechazó la renovación de la alianza Delta Airlines-Aeroméxico que se originó en 2017.

Alianza Delta Airlines-Aeroméxico: Estados Unidos ordena ponerle fin

Este 15 de septiembre, el Departamento del Transporte de Estados Unidos compartió una orden final, en la que establece se ponga fin a la alianza Delta Airlines-Aeroméxico antes del 1 de enero 2026.

Acorde con dicho documento, el deshacer la alianza Delta Airlines-Aeroméxico es una acción necesaria por prácticas anticompetitivas en los mercados entre Estados Unidos y Ciudad de México.

La cual da una ventaja “injusta” a las aerolíneas Delta Airlines y Aeroméxico en los vuelos entre Estados Unidos y México, referente a la programación, precios y capacidad de los mismos.

Aunque el Departamento de Transporte de Estados Unidos no ordenó a Delta Airlines vender su participación del 20% en Aeroméxico, sí revocó los acuerdos de su alianza y el acuerdo de inmunidad.

Alianza Aeroméxico-Delta Airlines: Estados Unidos ordena disolverla (Redes sociales)

Aeroméxico responde a decisión de Estados Unidos sobre alianza con Delta Airlines

Tras darse a conocer la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre su alianza con Delta Airlines, Aeroméxico emitió un comunicado en la que lamentó dicha orden.

Aeroméxico acusó que la decisión de Estados Unidos pasa por alto los beneficios que la alianza con Delta Airlines ha brindado en conectividad y turismo.

Sin embargo, Aeroméxico rechazó que la medida de Estados Unidos afecte a sus clientes, ya que los acuerdos de código compartido con Delta Airlines seguirán vigentes así como sus programas, como el de viajero frecuente.

Asimismo Aeroméxico y Delta Airlines siguen evaluando la orden de Estados Unidos para definir los siguientes pasos de su alianza pero no dejarán de ofrecer conectividad y servicio.