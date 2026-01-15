Despejando cualquier duda al respecto, GM anunció que mantendrá su producción en México, además de hacer una inversión millonaria en 2026 en un proyecto de 2 años.

Esto debido a los resultados positivos que GM obtuvo en México en 2025, cerrando así la discusión de su salida que se abrió hace unos meses ante el clima político actual.

GM refuerza compromiso con México a largo plazo

A través de Paco Garza, presidente y director general de GM en México, señaló que la marca obtuvo buenos resultados en 2025, por lo que ya planean proyectos futuros.

Dichos proyectos que menciona el director general de GM están enfocados en la demanda doméstica; es decir, en el consumo de automotores en México.

General Motors (Cuartoscuro)

Para ello, se invertirán mil millones de dólares en 2026 en un proyecto de dos años que se enfocará en la mencionada manufactura local.

En 2025, GM se mantuvo como la segunda marca en el mercado automotriz de México, con un sólido 12.2% de predominancia en la industria.

Reportando un alza del 11.2% en sus ventas solo en el mes de diciembre; además marcas específicas como Buick, GCM y Cadillac reportaron un éxito histórico.

En el caso de Cadillac, tuvo su mejor desempeño desde 2017, lo que demuestra la importancia del mercado mexicano para la automotora.

GM calma rumores de su salida de México con anuncio

El anuncio del compromiso de GM con México llega en el momento de mayor tensión política y comercial entre el país y Estados Unidos.

Recordemos que Estados Unidos amenazó con imponer aranceles a vehículos que se construyeran fuera de su territorio, lo que desató rumores de la salida de GM de México.

No obstante, con esta nueva información se deja en claro que, por lo menos en el futuro inmediato, la empresa se mantendrá en territorio mexicano.

Además, la automotora señaló que aún tienen más información sobre nuevas inversiones y proyectos dedicados a la industria en México.