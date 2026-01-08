¿Quieres saber cuánto cuesta Claro Video en México? Acá los planes y precios 2026.

Claro Video es la plataforma de streaming de América Móvil en donde hay una gran oferta de contenido y entretenimiento.

Precios 2026 de Claro Video en México

Los precios en 2026 de Claro Video en México son los siguientes:

Plan mensual: 115 pesos (el primer mes es gratis)

Plan anual: 1 mil 149 pesos

Recuerda que Claro Video también se incluye a los clientes de Telmex en su Paquete Infinitum Residencial, excepto en paquetes:

249

289

333

Ambas suscripciones de Claro Video, la de pago y con Paquete Infinitum, no aplica para títulos de renta, compra o suscripción a canales premium de la plataforma.

Claro Video (Especial)

Toma en cuenta que los canales premium de Claro Video tienen un costo adicional al pago mensual o anual por la plataforma.

Los canales que se pueden contratar son:

Fox Sports: 149 pesos mensuales

Picardía Nacional: 70 pesos mensuales

Edye: 57 pesos mensuales

MGM+: 59 pesos mensuales

Universal+: 179 pesos mensuales

Rtve Pla+: 109 pesos mensuales

Sony One: 59 pesos mensuales

Crunchyroll: 119 pesos mensuales

Fox One: 175 pesos mensuales

Qello Concerts: 57 pesos mensuales

Stingray Karaoke: 57 pesos mensuales

Usuarios de Telcel también tienen incluido Claro Video con los planes

Telcel Plus 3

Telcel Libre

Internet Libre

¿Qué incluyen los planes 2026 de Claro Video en México?

El plan anual y mensual de Claro Video en México ofrecen lo mismo a los usuarios en 2026.

La única diferencia entre ellos es que en el plan anual existe un ahorro para los clientes de 231 pesos al realizar su pago en una sola exhibición.

Cabe señalar que en ambos planes de Claro Video hay:

Películas

Series

Documentales

Deportes

Contenido exclusivo