Anforama, una emblemática cadena mexicana con más de 80 años de historia especializada en artículos de cocina, cerrará sus sucursales de manera definitiva.

Diversas sucursales en la Ciudad de México, el Estado de México y Guanajuato han colocado anuncios de liquidación ofreciendo descuentos de hasta el 40%, incluyendo la venta de su propio mobiliario.

A través de las redes sociales se dio a conocer que será el próximo 31 de agosto cuando algunas de las sucursales de Anforama cierren.

Revelan la fecha en la que Anforama cerraría algunas de sus tiendas

Anforama no ha emitido un comunicado oficial que confirme la fecha exacta para el cierre definitivo de todas sus tiendas a nivel nacional.

¿Cuándo cerrará Anforama? Ya habría fecha para algunas de sus tiendas (@s0padeShaday / X )

No obstante, a través de las redes sociales se reveló que será el próximo 31 de agosto, cuando cierren algunas de sus tiendas.

Al no tener información clara por parte del corporativo, trabajadores informaban a los clientes que la fecha de término de las promociones de liquidación era el mes de agosto.

El proceso de retiro no es del todo nuevo; de hecho, la sucursal de León, Guanajuato, cerró de manera definitiva en mayo de 2026 tras 22 años de operación en el Centro Histórico de esa ciudad.

Ante la falta de una postura corporativa institucional, el vaciado progresivo de los anaqueles y la colocación de mantas de “Ya nos vamos” en la CDMX y el Estado de México apuntan a una retirada paulatina de sus tiendas físicas.

Anforama históricamente ha contado con 32 sucursales distribuidas en el área metropolitana del Valle de México y la región del Bajío.

Anforama atraviesa periodo de incertidumbre y pone en liquidación sus mercancías

Anforama atraviesa un periodo de gran incertidumbre ante el cierre progresivo de sus sucursales y la liquidación acelerada de sus mercancías.

Aunque en múltiples tiendas físicas de la Ciudad de México y el Estado de México se han colocado mantas de “Ya nos vamos”, la directiva de la empresa no ha emitido ningún comunicado oficial que confirme la quiebra, la liquidación total o el fin definitivo de sus operaciones a nivel nacional.

Los empleados de las sucursales reportan no haber recibido información clara del corporativo y solo se les instruyó colgar los anuncios de liquidación.

En algunos artículos y sucursales específicas las rebajas aplicadas llegaron a alcanzar hasta el 40% de descuento.

La liquidación ha llegado a un punto extremo en el que las tiendas también han puesto a la venta su propio mobiliario de exhibición, vitrinas, anaqueles y estanterías.

Las promociones abarcan una enorme variedad de artículos de cocina y comedor que tradicionalmente caracterizaron a la marca, los cuales se están vendiendo sujetos a las últimas existencias disponibles:

Para la mesa: Vajillas, platos, tazas, vasos, copas, cubiertos, tarros, loza y cristalería en general.

Para cocinar: Ollas, sartenes, cacerolas, comales, recipientes para almacenar alimentos, mezcladores y cocinas eléctricas.

Utensilios y materiales tradicionales: Artículos de peltre y aluminio, moldes, accesorios y herramientas especializadas para repostería.

En sintonía con el desmantelamiento físico, las cuentas oficiales de la marca en Instagram y Facebook aparecen inactivas o fuera de servicio.