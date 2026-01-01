La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) ha estimado una derrama económica de 136 mil millones de pesos por la cena de fin de año.

De acuerdo con la Concanaco, el 85% de las familias mexicanas celebran el fin de año con una cena, ya sea con familiares o con amigos, lo que dejará una derrama millonaria este 2025.

Cena de fin de año (Unsplash )

Concanaco estima derrama económica de 136 mil mdp por cena de fin de año

A través de un comunicado, la Concanaco reportó que tras las compras para la cena de fin de año se espera una derrama económica de 136 mil millones de pesos en México.

La Concanaco prevé un gasto promedio de alrededor de 4 mil pesos por familia o mil pesos por persona y se consideró que alrededor de 34.1 millones de hogares en México tienen cena de fin de año.

Además de las consideraciones en cada hogar, la Concanaco reportó que el festejo de fin de año en hoteles o restaurantes dejará una derrama aproximada de 50 millones de pesos.

Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco, resaltó que más allá de ser una celebración, el fin de año es una oportunidad para el fortalecimiento de la economía local en México.