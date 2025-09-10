¿Quieres el combo de La casa de muñecas de Gabby en Cinemex? Te decimos su precio, cuándo comprar y qué incluye.

Con motivo del estreno de La casa de muñecas de Gabby La película, Cinemex contará con un par de combos de edición especial.

Precio del combo La casa de muñecas de Gabby en Cinemex

Si no quieres dejar pasar el combo La casa de muñecas de Gabby en Cinemex, acá te decimos cuánto cuesta.

El precio de los paquetes inspirados en la producción es de tan solo 549 pesos del combo palomera y 249 pesos el combo infantil.

La casa de muñecas de Gabby

Cabe señalar que el costo se debe al tipo de coleccionable que viene con el combo.

En caso de que seas fan de La casa de muñecas de Gabby, ambos combos se convertirán en tus preferidos.

La casa de muñecas de Gabby (Pinterest)

¿Cuándo comprar el combo La casa de muñecas de Gabby en Cinemex?

Los combos de La casa de muñecas de Gabby en Cinemex ya tienen fecha de lanzamiento confirmada:

Combo palomera La casa de muñecas de Gabby: jueves 18 de septiembre

Combo infantil La casa de muñecas de Gabby: jueves 25 de septiembre

A partir de esos días, podrás pedir los combos en los complejos Cinemex visites.

Te recomendamos consultar la disponibilidad de los combos antes de comprar, ya que su venta será hasta agotar existencias.

Por lo que se espera que haya alta demanda de los paquetes coleccionables de Cinemex de La casa de muñecas de Gabby.

Combo La casa de muñecas de Gabby en Cinemex (Especial)

¿Qué incluye el combo La casa de muñecas de Gabby en Cinemex?

Te decimos lo que incluye el combo de La casa de muñecas de Gabby de Cinemex.

El combo palomera cuenta con:

1 palomera 3D con movimiento manual

2 refrescos medianos

1 palomitas medianas clásicas

Cabe menciona que la palomera presenta una cara de gato en su tapa, debajo de ella tiene unas ventanas de colores y cuenta con una correa.

Ahora bien, el combo infantil de La casa de muñecas de Gabby incluye esto:

1 vaso promocional

1 top figurines

1 cubeta con palomitas clásicas

En el caso del combo infantil, serán 4 vasos coleccionables, también 4 figurines y 2 cubetas diferentes.