Ante el estreno en salas de cine de Juguemos a ser Chef, en Cinemex ya se ha confirmado el combo infantil Bluey.

Combo infantil Bluey que a los pequeños fans les encantará y por lo que te traemos los detalles de precio y qué incluye para disfrutar como se debe del estreno de Juguemos a ser Chef.

Precio y qué incluye el combo infantil Bluey para el estreno de Juguemos a ser Chef en Cinemex

El combo infantil Bluey para el estreno de Juguemos a ser Chef será el coleccionable que no debes dejar pasar en Cinemex, por lo que el precio y lo que incluye es:

Precio: 299 pesos El combo incluye:

1 vaso promocional con refresco 22 oz (640 ml)

1 cubeta promocional con palomitas clásicas 64 oz (85 g aprox).

Asimismo, debes tomar en cuenta que los coleccionables del combo infantil Bluey para el estreno de Juguemos a ser Chef son 4 vasos y 4 cubetas diferentes para coleccionar.

Pues los coleccionables del combo infantil Bluey para el estreno de Juguemos a ser Chef tiene diseños especiales enfocados a esos especiales capítulos de la famosa caricatura.

¡Están increíbles! 🤩 Ven por tu combo infantil de #Bluey a partir del 4 de septiembre y disfruta de “Juguemos a ser Chef” en Cinemex. pic.twitter.com/SYtDg4qXfO — Cinemex (@Cinemex) September 2, 2025

¿Desde cuándo se puede comprar el combo infantil Bluey para el estreno de Juguemos a ser Chef en Cinemex?

El combo infantil Bluey para el estreno de Juguemos a ser Chef en Cinemex ya tiene fecha de venta para los fans.

Por lo que la vigencia del combo infantil Bluey para el estreno de Juguemos a ser Chef en Cinemex será a partir del 4 de septiembre y hasta 4 de octubre del 2025.

Sin embargo, debes tomar en cuenta que su disponibilidad también dependerá de agotar sus existencias en la dulcería de Cinemex.

Además de que el combo infantil Bluey para el estreno de Juguemos a ser Chef en Cinemex no se encuentran a la venta individual, únicamente dentro del combo.

Así, como este combo infantil Bluey para el estreno de Juguemos a ser Chef en Cinemex no tiene disponible el cambio de bebidas o sabor de palomitas.