La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ganó una demanda contra Flexilab para no renovar el contrato con la empresa; esta fue la razón.

Por medio de un comunicado, la Cofepris dio a conocer que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) emitió un fallo a favor de la dependencia.

Esto debido a una demanda en la que la Cofepris buscaba rescindir el contrato con Flexilab; pero, ¿por qué la dependencia se negó a renovar el contrato con la empresa?

¿Por qué Cofepris se negó a renovar el contrato con Flexilab?

De acuerdo con la Cofepris, desde 2016 mostró inconformidad con el mobiliario que la empresa Flexilab le hizo entrega para equipar la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAyAC).

Esto porque la dependencia señaló que el mobiliario no cumplió con las especificaciones técnicas, de calidad y resistencia.

La Cofepris buscó que Flexilab pagara lo establecido en el contrato por incumplimiento, pero la empresa se negó; por ello, la dependencia presentó un recurso de demanda de nulidad ante el TFJA.

Oficinas de Cofepris (Google Maps)

Flexilab deberá retirar mobiliario; Cofepris resalta afectaciones por incumplimiento de contrato

Con el triunfo de la demanda a favor de Cofepris, el contrato con Flexilab quedó rescindido y la empresa deberá retirar el mobiliario que se instaló en 2016 en la CCAyAC.

En tanto, se inició un procedimiento de reclamación por afectación de la fianza 1751306, por el que la afianzadora ACE Fianza Monterrey deberá pagar la cantidad de cuatro millones 600 mil 963 pesos.

La Cofepris señaló que el incumplimiento del contrato por parte de Flexilab generó afectaciones directas en el funcionamiento del Laboratorio Nacional de Referencia.

Esto debido a que no se pudo equipar la sección de microbiología porque no se podía aceptar el mobiliario de Flexilab al no cubrir los estándares necesarios.

En dicha sección es donde se realizan las pruebas farmacéuticas para comprobar la esterilidad de productos y pruebas microbiológicas sanitarias en alimentos y agua; procedimientos que se vieron afectados.