Christine Lagarde, actual presidenta del Banco Central Europeo (BCE) anunció su salida este jueves 29 de octubre, la cual surtirá efecto el 7 de febrero de 2027.

“La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, informó este jueves al Consejo de Gobierno y al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, que dejará su cargo el 7 de febrero de 2027” Banco Central Europeo

La actual presidenta del BCE seguirá trabajando como titular del mismo durante poco más de tres meses.

La salida de Christine Lagarde se da en medio de la subida de tipos de interés, la crisis del petróleo por la guerra contra Irán, la subida del aumento de los rendimientos de los bonos del Estado y el encarecimiento del costo de la vida.

Christine Lagarde dejará el BCE 9 meses antes

Se trata de una dimisión adelantada, ya que el mandato de Christine Lagarde estaba fijado para octubre de 2027, es decir, sale nueve meses antes de lo esperado.

El anunció de la salida de Christine Lagarde al Banco Central Europeo se confirmó por un comunicado del BCE.

El anuncio fue dado inicialmente al Consejo de Gobierno y a al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

¿Quién sucederá a Christine Lagarde en el BCE?

Los posibles sucesores de Christine Lagarde son dos expresidentes de bancos centrales en países europeos:

Klaas Knot, de Países Bajos

Pablo Hernández de Cos, de España

Se espera que su sucesor sea elegido antes de las elecciones de Francia de abril de 2027.