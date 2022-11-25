Burger King, la famosa cadena de comida rápida, perdió una demanda frente a King Dogs, una franquicia de hot dogs que radica en Tamaulipas. La demanda fue por el uso indebido del nombre King Dogs.

King Dogs cuenta con más de tres décadas de operaciones y, tras un serie de amparos, la cadena local consiguió ganar la demanda frente a Burger King, la empresa transnacional estadounidense.

Vicente Pérez Villalobos, dueño de la cadena King Dogs en Tamaulipas, interpuso la demanda a Burger King frente al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), luego de reconocer el nombre de “King Dogs” en una promoción de Burger King.

El inicio de la demanda contra Burger King comenzó en 2013. Sin embargo, King Dogs de Vicente Pérez Villalobos apenas comienza a ver el fin de a batalla frente a la empresa transnacional estadounidense.

Hot dog (Pixabay)

Burger King pierde demanda y King Dogs espera 40% de las ventas por uso indebido de su nombre

Burger King perdió la demanda por uso indebido del nombre “King Dogs”, la cadena de Tamaulipas, que de acuerdo su propietario, espera obtener el 40 por ciento de las ventas durante el tiempo que se comercializó el nombre.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa rechazó los amparos que interpuso Burger King para librar la demanda en torno al uso indebido del nombre “King Dogs” en una de sus promociones.

Burger King recibe demanda por publicidad engañosa

Burger King perdió una demanda, pero no es la primera interpuesta a la transnacional, que en en 2017 recibió otra demanda por publicidad engañosa del Tribunal de Distrito en Miami, Florida en Estados Unidos.

Burger King comenzó esta práctica con la Whopper: “Aunque el tamaño de la Whopper aumentó materialmente en los anuncios de Burger King, la receta y la cantidad de carne nunca han cambiado”, señaló el Tribunal de Miami.