Aunque el “Operativo no inglés” ha llevado a varias empresas con operación en México a eliminar su nombre bajo el idioma estadounidense y hacerlo en español en apoyo a la Selección de México, Boing se pronunció como una empresa cien por ciento mexicana.

Con un comunicado, Boing dijo que era positivo el “Operativo no inglés”. Sin embargo, prefirió hacer un llamado a la producción en México y que no solo se quede en un tren en apoyo a la Selección en el Mundial 2026.

Boing llama en el “Operativo no inglés” a defender a México produciendo en el país

Hoy 5 de julio de 2026, México juega contra Inglaterra en el Mundial 2026, en un partido de octavos de final por el que empresas decidieron apoyar al país aplicando el “Operativo no inglés”.

Sin embargo, Boing -siendo una empresa mexicana- también se pronunció al respecto, si bien celebrando la forma en que se está apoyando a México, recordó que una buena forma sería generando riqueza únicamente para el país.

“México no solo se defiende únicamente cambiando un nombre durante un fin de semana. También se defiende produciendo aquí, generando valor aquí y procurando la riqueza creador por trabajadores mexicanos permanezca en México”. Comunicado de Boing.

Boing se pronuncia sobre el "Operativo no inglés" en el marco del Mundial 2026 por la Selección de México.

Asimismo, Boing subrayó que cualquier empresa “puede cambiar el idioma” de su nombre, pero no todas “cambian su forma de hacer empresa”, recordando que eso también puede “hacer la diferencia”.

El llamado de Boing ante el “Operativo no inglés” ha sido bien aceptado en redes sociales, pues en Facebook son 194 mil, todas positivas, tiene más de 2.7 mil comentarios y 37 mil compartidos.