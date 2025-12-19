La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) anunció este jueves 18 de diciembre que disminuirán la tasa de interés interbancaria a 7%, lo que tendrá efectos en los créditos.

De acuerdo con la información de Banxico, la tasa de interés del 7% entrará en vigor a partir del 19 de diciembre y se espera que este ajuste sea el último del año; te damos los detalles.

Banxico baja la tasa a 7%: lo que cambia para tu crédito y tu dinero (Redes sociales)

Banxico anunció un ajuste a la tasa de interés a 7% luego de considerar el panorama inflacionario, el comportamiento del tipo de cambio y la actividad económica del país.

Esta reducción de la tasa de interés anunciada por Banxico podría abaratar los créditos personales, automotrices o empresariales; principalmente, aquellos que tienen una tasa variable.

Sin embargo, esta decisión podría afectar negativamente a los instrumentos de ahorro e inversión, pues se ofrecerían menores ganancias, lo que no se presenta tan favorable.

Cabe mencionar que este organismo reportó que la inflación en el corto plazo repuntó entre octubre y noviembre, lo que refleja el encarecimiento de mercancías no alimenticias.

Banxico baja la tasa a 7%: lo que cambia para tu crédito y tu dinero (Captura de pantalla)