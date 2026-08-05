El Banco Mundial destacó a México como una potencia en la exportación de insumos para la inteligencia artificial (IA), ubicándolo en el segundo lugar, solo detrás de China.

Otros países que también se posicionaron como líderes en la exportación de productos que se usan para construir los sistemas de IA, fueron Malasia, Vietnam y Tailandia.

“Aproximadamente la mitad de las exportaciones mundiales de productos utilizados para construir sistemas de IA provienen de países en desarrollo, como China, México, Malasia, Vietnam y Tailandia, en ese orden”. Banco Mundial

El Banco Mundial advierte que, si bien México es una potencia en esta materia, su uso de IA en industrias es limitado a pesar de que podría potenciar el 16.2% de los empleos.

IA (Inteligencia artificial )

México: potencia en insumos, rezago en adopción de IA

En su informe, el Banco Mundial señaló que México se encuentra actualmente entre los principales exportadores de insumos, pero rezagado en la adopción de la IA.

En una reciente encuesta del organismo, alrededor del 34.6% de los mexicanos consultados dijeron sentirse preocupados por la implementación de esta tecnología.

En contraste, el 12.6% dijeron estar entusiasmados por los alcances de la IA, mientras que el resto de los encuestados mostraron una posición neutral.

Según el Banco Mundial, la IA podría permitir a los países en desarrollo alcanzar en una década lo que de otro modo les tomaría un siglo, siempre que los gobiernos actúen con rapidez para cerrar brechas.

Banco Mundial (Especial)

México podría incrementar su productividad en el 16.2% de empleos por la IA

Según el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2026: La Promesa de la Inteligencia Artificial, la implementación de la IA podría derivar en la afectación a empleos.

De acuerdo con el organismo, los empleos en los países de altos ingresos tienen 14.2% de probabilidad de estar en riesgo de automatización por IA.

En contraste, en los países de ingresos bajos y medios, como México, apenas el 4.5% de los empleos existentes podrían perderse.

También, en economías en desarrollo como la de nuestro país, 16.2% de los empleos podrían ver incrementos significativos de productividad gracias a la IA.