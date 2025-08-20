Luego de mucho misterio se liberó el nuevo video del tráiler de Pluribus, la nueva serie de ciencia ficción de Apple TV+.

Creada por Vince Gilligan, quien también hizo Breaking Bad, Pluribus ha dejado más dudas que respuestas sobre la trama.

¿Cómo es el tráiler de Pluribus? La serie es de Apple TV+

El video del tráiler de Pluribus en Apple TV+ es bastante corto, de apenas unos segundos, donde solo muestra a la protagonista caminando en la calle.

La mujer protagonista de Pluribus tiene la playera manchada de sangre y se muestra un tanto desconcertada de sus alrededores.

Al mismo tiempo que una serie de mensajes aparecen en la pantalla saludándola, diciendo que harán las cosas bien y una disculpa por la sangre.

Fuera de esto no se dan más detalles acerca del show, el cual se mantiene dentro de un halo de misterio que hasta el momento le ha funcionado para mantener atenta a la audiencia.

Aunque algunos fans esperan que posteriores tráilers ofrezcan un mejor contexto de la trama de Pluribus y se dejen de cosas ambiguas.

Pues esto ha provocado que algunos reduzcan sus expectativas alrededor del show.

Pluribus (Apple TV+)

¿De qué tratará Pluribus?

Aunque el video del tráiler de Pluribus no ofrece detalles, anteriormente se dio a conocer un poco de la trama de la serie.

La cual es totalmente diferente a lo que Vince Gilligam nos ofreció en Breaking Bad.

Pluribus se enfocará en Carol, considerada la mujer más miserable del mundo y quien tendrá que salvar a la humanidad de la felicidad.

Si bien todo suena muy críptico, los promocionales han dado algunas pistas al respecto.

Por ejemplo, el póster muestra a una placa de petri donde se dibuja una sonrisa, lo que hace pensar que esa felicidad es artificial.

Posiblemente, la protagonista de Pluribus tendrá que descubrir lo que se oculta detrás de algún fármaco que induce la felicidad.

Siendo ella la única inmune en todo el mundo, lo que da la posibilidad de que sea una especie de conspiración.

Pluribus se estrenará en Apple TV+ el 7 de noviembre de 2025.