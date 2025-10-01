La viceprimera ministra de Taiwán dio a conocer que no aceptará el acuerdo que plantea Estados Unidos en las negociaciones sobre semiconductores, pese a señalar anteriormente avances en las conversaciones.

Acorde con lo dado a conocer por el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, se le propuso a Taiwán que dividieran la producción de semiconductores a un 50-50.

Y es que Taiwán produce el 90% de los semiconductores en el mundo, por lo que dicha concentración ha producido tensiones con otros países, entre los que figura Estados Unidos.

Semiconductores (Unsplash)

Guerra de semiconductores: Taiwán da revés a Estados Unidos y dice no a acuerdo

Cheng Li-chiun, viceprimera ministra de Taiwán y quien dirige las negociaciones arancelarias de semiconductores con Estados Unidos, anunció que no aceptarán el acuerdo de 50-50 propuesto.

Tal como declaró, su equipo “nunca se ha comprometido a dividir las fichas por 50-50 con Estados Unidos”, ya que ni siquiera se ha discutido en esta ronda de negociaciones.

Sin embargo, aunque Estados Unidos lo presentara como una propuesta seria, Taiwán tampoco aceptaría dichas condiciones, afirmó la funcionaria para la Agencia Central de Noticias oficial de dicho país.

De momento, Estados Unidos ni el Departamento de Comercio se han pronunciado sobre la negativa de Taiwán, cuyo planteamiento es obtener una tarifa más favorable, pero no ahondaron en el resto de sus objetivos.