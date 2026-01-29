Amazon anunció este miércoles un nuevo recorte de 16,000 puestos de trabajo a nivel mundial, en lo que constituye la segunda gran ronda de despidos de la compañía en un periodo de tres meses.

La medida forma parte de un proceso de reestructuración tras la fuerte expansión de personal durante la pandemia de Covid-19 y del avance acelerado en la adopción de herramientas de inteligencia artificial dentro de la empresa.

Despidos masivos en Amazon: ya suma 30 mil empleados

La agencia Reuters informó la semana pasada que Amazon planeaba esta segunda ronda de despidos como parte de un objetivo más amplio de eliminar alrededor de 30,000 puestos corporativos. Según la información disponible, los recortes afectarán a empleados de Amazon Web Services (AWS), el negocio minorista, Prime Video y los departamentos de recursos humanos, áreas clave dentro de la estructura corporativa del gigante tecnológico.

A finales de octubre, la empresa ya había eliminado 14,000 puestos administrativos. En ese momento, el consejero delegado de Amazon, Andy Jassy, destacó la necesidad de reducir el exceso de burocracia interna mediante la eliminación de niveles operativos y la disminución del número de directivos. Esta estrategia busca hacer a la compañía más ágil y eficiente en un entorno económico más desafiante.

Los despidos también reflejan un cambio más amplio en la dinámica de la fuerza laboral corporativa impulsado por la inteligencia artificial. Las mejoras significativas en los asistentes de IA están permitiendo a las empresas automatizar tareas que van desde funciones administrativas rutinarias hasta la resolución de complejos problemas de programación, con mayor rapidez y precisión. Este avance ha impulsado una adopción generalizada de estas herramientas en distintos sectores.

Durante el verano boreal pasado, Jassy advirtió que el uso creciente de la inteligencia artificial conduciría a una mayor automatización de tareas, lo que inevitablemente provocaría la eliminación de algunos puestos de trabajo dentro de las empresas. En el caso de Amazon, los 30,000 empleos que se planea recortar representan una pequeña fracción de su fuerza laboral total de aproximadamente 1.58 millones de empleados, aunque equivalen a casi el 10% de su plantilla corporativa.

La mayoría de los trabajadores de Amazon se desempeñan en centros de distribución y almacenes, áreas que también están experimentando transformaciones. La compañía ha intensificado sus inversiones en robótica para acelerar los procesos de empaquetado y entrega en su negocio de comercio electrónico, con el objetivo de reducir costos y disminuir su dependencia de la mano de obra humana.

Amazon no es la única empresa tecnológica que está ajustando su plantilla. Otras grandes compañías del sector, como Meta Platforms, matriz de Facebook, y Microsoft, incrementaron de forma significativa sus contrataciones durante el auge de la demanda en la pandemia y actualmente atraviesan procesos de reestructuración similares.