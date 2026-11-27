Amazon México destacó el impacto de las inversiones que ha realizado en el país desde 2015, al asegurar que sus aportaciones en infraestructura, tecnología y generación de empleo han contribuido al crecimiento económico nacional.

Para Amazon, invertir en México significa contribuir al crecimiento del país (...) más de 100 millones cada día en 2025, reflejan nuestra profunda confianza en este país Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México

De acuerdo con cifras compartidas por Amazon, el ritmo de inversión se aceleró durante 2025, consolidando a México como uno de sus mercados estratégicos en la región.

Amazon también resaltó el efecto de sus operaciones en la creación de puestos de trabajo y en el fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas que participan dentro de su ecosistema comercial.

Amazon invirtió más de 40 mil millones de pesos en México durante 2025

Desde su llegada al país en 2015, Amazon ha mantenido un compromiso de inversión sostenida a largo plazo en infraestructura, tecnología y compensación a sus empleados en México, alcanzando un monto acumulado superior a los 185 mil millones de pesos.

En 2025, el ritmo de inversión se aceleró al destinar más de 40 mil millones de pesos en el año, cifra equivalente a un promedio superior a 100 millones de pesos al día.

De acuerdo con estimaciones de la consultora Keystone Strategy, estas inversiones aportaron más de 34 mil millones de pesos al Producto Interno Bruto (PIB) mexicano en 2025, sumando un impacto de más de 155 mil millones de pesos al PIB a lo largo de más de una década.

Asimismo, la actividad de la compañía respaldó más de 100,000 empleos en el país durante 2025, abarcando 15,000 empleados directos y 40,000 puestos generados por pequeñas y medianas empresas vendedoras.

Al respecto, Pedro Huerta afirmó: “Para Amazon, invertir en México significa contribuir al crecimiento del país. Más de 185 mil millones invertidos a lo largo de una década, acelerando a más de 100 millones cada día en 2025, reflejan nuestra profunda confianza en este país”.

El Country Manager de Amazon México enfatizó que el verdadero valor reside en el impacto generado.