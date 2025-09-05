De manera sorpresiva, Amazon dio a conocer que elimina los envíos gratuitos a terceros de suscriptores Prime, algo que era uno de los beneficios originales.

El envío gratuito a terceros de Amazon se había mantenido por 15 años, desde que Amazon integró su servicio de suscripción.

Amazon eliminará envíos gratuitos de Prime a terceros en 2025

En una actualización en sus Términos y Condiciones, Amazon dio a conocer el fin del programa Invitado Prime.

Que son los envíos gratuitos a terceros. La medida entrará en vigor desde el 1 de octubre de 2025.

Amazon (REUTERS/Juan Carlos Ulate)

El programa Invitado Prime de Amazon te permitía agregar direcciones alternas para hacer compras y enviar los paquetes a las mismas.

Este beneficio era uno de los originales que tenía Amazon Prime desde que se instauró en 2010, siendo de los más solicitados por sus suscriptores.

A partir de la fecha señalada, solo las personas que vivan en el mismo domicilio podrán recibir paquetes gratis .

Hay que mencionar que esto no significa que ya no podrás compartir tu cuenta de Prime, solo que el mencionado beneficio ya no estará activo.

Amazon ofrece una “alternativa” a los envíos gratis a terceros

Si bien ya no habrá envíos gratuitos de Amazon en Invitado Prime, la misma compañía reveló una extraña “alternativa”.

Se trata del programa Amazon Familia, donde podrás compartir tus beneficios de Prime con un adulto y 4 niños, siempre y cuando vivan en el mismo domicilio.

Entre los beneficios de Amazon Familia destacan:

Envíos gratuitos

Acceso a Prime Video

Acceso a Amazon Music

Ofertas exclusivas

Contenido dedicado

Básicamente, puedes compartir tus beneficios de tu suscripción, pero solo con las persona que vivan dentro de tu casa.

Cualquiera que sea externo a esta no podrá ser parte de Amazon Familia, lo cual podría ser una limitante para aquellos que ya tenían establecida una dinámica con amigos u otros familiares.