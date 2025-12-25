La alianza Pemex–Japón apuesta por eficiencia energética y menor huella ambiental.

El Gobierno de México anunció la colaboración entre Petróleos Mexicanos y la Japón.

Pemex y Japón establecen alianza para la eficiencia energética

Se reveló que Pemex y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), patrocinada por ADAPTEX, implementan un proyecto para mejorar la eficiencia energética en la Refinería de Cadereyta, en Nuevo León.

La alianza consiste en la implementación de un Sistema de Control Avanzado de Procesos en calentadores a fuego directo de la planta de destilación primaria y al vacío Combinada 1.

El objetivo del proyecto Pemex-Japón es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Refinería de Cadereyta (Gabriela Pérez Montiel / Cuartoscuro)

Así como generar ahorros energéticos mediante el fortalecimiento del Sistema de Control Distribuido y mejoras operativas medibles.

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de integración de sistemas, validación de resultados y evaluación de mejoras en el consumo energético.

Alianza Pemex–Japón destaca compromiso con la sostenibilidad

El director de Pemex, Dr. Víctor Rodríguez Padilla habló durante la visita técnica de especialistas de la delegación japonesa en el Centro Administrativo Pemex (CAP).

Mencionó que la cooperación bilateral y el intercambio de mejores prácticas en áreas de eficiencia energética, el desarrollo de energías limpias y las tecnologías de punta aceleran los objetivos de sostenibilidad.

Rodríguez Padilla destacó el compromiso de Pemex con una agenta de sostenibilidad que refuerza la transición y la seguridad energética de México.

Pemex (Cortesía)



