El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) extendió hasta diciembre de 2026 el plazo para que los anfitriones de Airbnb y otras plataformas de alojamiento temporal registren sus propiedades.

Información señala que el registro de propiedades en Airbnb fue una medida para regular las rentas en CDMX, pero se habría aplazado por la gran cantidad de solicitudes para realizar el trámite.

Gobierno CDMX extiende plazo a anfitriones de Airbnb para registrar propiedades; tendrán hasta diciembre 2026

Los anfitriones que ofrecen alojamiento en CDMX a través de Airbnb y otras plataformas digitales, tendrán más tiempo para regularizar sus inmuebles, pues se extendió hasta diciembre 2026 el registro obligatorio.

Gobierno CDMX extiende plazo a anfitriones de Airbnb para registrar propiedades; tendrán hasta diciembre 2026 (Eduardo Díaz)

De acuerdo con la información, la decisión de ampliar la fecha responde a la gran “afluencia de solicitudes” para el registro, además de los casos particulares relacionados con las propiedades.

El registro forma parte de las medidas implementadas por las autoridades de CDMX para ordenar el crecimiento de las plataformas de alojamiento temporal y que se rijan bajo una normativa uniforme.

La regulación también contempla medidas específicas para los anfitriones que administran más de tres propiedades, pues serán registrados como un establecimiento mercantil.

El gobierno de CDMX ha relacionado estas medidas con la necesidad de atender los efectos que ha generado el crecimiento de las rentas de corta estancia en zonas específicas en el mercado de vivienda.