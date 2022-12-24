Con fecha 30 de septiembre de 2026, la representación legal de la empresa JAH2 Live Nutrition, S.A. de C.V. solicitó formalmente la rectificación y actualización de la presente nota periodística.

La Alerta Sanitaria 34/2022 emitida originalmente por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) fue impugnada legalmente mediante el Juicio de Amparo 55/2023 radicado en el Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

En resolución al Recurso de Inconformidad 26/2024, dictada el 1 de agosto de 2024 por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, dicha alerta sanitaria fue declarada insubsistente.

Resolución de la COFEPRIS sobre productos de JAH2 Live Nutrition

En estricto cumplimiento a la sentencia judicial, la COFEPRIS emitió el Oficio No. COFEPRIS-CGJC-SEC-1504-2025 con fecha 3 de marzo de 2025.

A través de dicho documento, la autoridad sanitaria dejó formalmente sin efectos la Alerta Sanitaria 34/2022, confirmó su retiro del Sistema de Alertamiento Sanitario y eliminó su contenido de su sitio web oficial.

En consecuencia, los señalamientos de la alerta original de Cofepris quedan desactualizados y sin validez jurídica vigente.

Resolución de la COFEPRIS sobre productos de JAH2 Live Nutrition (Cortesía)

Resolución de la COFEPRIS sobre productos de JAH2 Live Nutrition (Cortesía)

48 productos de JAH2 Live Nutrition son un engaño: Cofepris

Un total de 48 productos de la marca JAH2 Live Nutrition se tratan de un engaño, advirtió la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) mediante la emisión de una alerta sanitaria.

La dependencia federal refirió en su momento que la ciudadanía debía evitar la compra, venta y consumo de dichos productos, señalando que la empresa no había sometido sus insumos a los estudios científicos respectivos para garantizar seguridad, eficacia y calidad, transgrediendo disposiciones de la legislación sanitaria vigente.

Faltas atribuidas en el boletín original de Cofepris:

Comercialización de productos como supuestos suplementos alimenticios.

Difusión de publicidad errónea y exagerada sobre propiedades terapéuticas y rehabilitadoras.

Posible inclusión de plantas tóxicas boletinadas por la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos (FHEUM).

Falta de información adecuada sobre concentraciones y condiciones sanitarias de las materias primas.

Entre la lista de productos incluidos en el comunicado inicial destacaban GF caps día, GF caps noche, B-STOMACH, GLN, DES-LIVE, YEUX, Colágeno Live, Live DTX, L-CIRC, GF Fibra, ALOE, ELIXIRLive, LiveLIFE, HARMONY live, RILASSANTE, OXYlive, SYRlive, Malteada GF y LiveH-FLEX, comercializados en presentaciones como cápsulas, gotas, polvos, geles, cremas y líquidos