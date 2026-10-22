México.- Hay un momento particularmente breve en la vida adulta en el que una persona abre su aplicación bancaria, ve que ya cayó la nómina y experimenta una paz que suele durar hasta que recuerda todas las domiciliaciones pendientes.

Precisamente una cuenta es más útil cuando no se limita a recibir depósitos, sino a cambio: poder administrar tu dinero desde una app, acceder a promociones y preventas, recibir asesoría para ahorrar o invertir

y se vuelve increíble cuando sólo por recibir tu nómina le sumas más beneficios como: Seguro de vida gratis por $100.000, Asistencias que te protegen a ti y a tu mascota, check up médico, cobertura funeraria, así como la posibilidad de acceder a opciones de Crédito de nómina, que van desde un adelanto de tu salario hasta uno mayor, (siempre sujeto a evaluación y autorización crediticia) y mucho más.

De recibir la quincena a controlar el día a día

Y la protagonista aquí, es la App Banamex® en ella puedes realizar operaciones que te simplifican las tareas del día a día como obtener el código para retirar sin tarjeta desde cajeros, recargas de tiempo aire, pago de servicios, obtener tu CVV digital para pagar tus compras en línea, poder ahorrar o invertir, ver tus movimientos en tiempo real y mucho más.

Además de tener tu dinero disponible si lo necesitas en cerca de 9,000 cajeros automáticos y atención personalizada en más de 1,000 sucursales en México.

Elige la cuenta que más te convenga y súmale beneficios al traer tu nómina. Puedes hacer tu portabilidad hoy desde la App Banamex® o si lo prefieres, acude a tu sucursal más cercana.

Legales:

Oferta para residentes en México.Crédito sujeto a autorización.Las cuentas de depósito e inversiones Banamex son garantizadas por el IPAB hasta por 400,000 UDIs, www.gob.mx/ipab Requisitos de contratación, comisiones y condiciones de uso digital en www.banamex.com Servicio ofrecido por Iké. Beneficio exclusivo de Nómina Banamex. Consulta condiciones en banamex.com/nomina Consulta términos, condiciones y exclusiones de la póliza en segurosbanamex.com.mx Seguro operado por Seguros Banamex, S.A. de C.V. integrante del Grupo Financiero Banamex.