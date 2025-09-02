El 2 de septiembre se celebra el Día Nacional del Cacao y el Chocolate, es por ello que te presentaremos 10 chocolaterías en CDMX para que celebres.
Estas 10 chocolaterías en CDMX tienen una gran variedad de estilos, por lo que tienes de dónde elegir si eres un fan de esta golosina.
- La Rifa
- Le Caméléon Chocolates
- XocolateDF
- QUE BO! Chocolatería
- Culto Cacao
- Dichoso Cacao
- Tout Chocolat
- Dolcenero
- Oscuro Puro
- Nawal Cacao
Chocolaterías imperdibles en CDMX: La Rifa
La chocolatería La Rifa está ubicada en Dinamarca 47, local E, Juárez, Cuauhtémoc, contando con una gran cantidad de barras y bombones.
Además, tienen:
- Cacao lavado
- Fermentados
- Infusiones
- Café
- Kombuchas
- Cervezas
- Helado
- Tamales de chocolate y nata
Chocolaterías imperdibles en CDMX: Le Caméléon Chocolates
La chocolatería Le Caméléon Chocolates es imperdible en CDMX, está ubicada en Manuel Payno 87, Obrera, Cuauhtémoc.
Es conocida por su chocolate blanco con flor de jamaica, además de que también hay:
- Chocolates rellenos
- Tabletas de chocolate
- Confitados
- Cerveza
- Mole
Chocolaterías imperdibles en CDMX: XocolateDF
XocolateDF es un punto a visitar para los amantes del chocolate en CDMX.
La chocolatería está ubicada en: Ignacio Esteva s/n, esquina con Molinos del Campo, San Miguel Chapultepec, Miguel Hidalgo.
En XocolateDF encontrarás recetas deliciosas como:
- Chocolates de coco
- Chocolates de maracuyá
- Chocolates de grosella
- Crema de cacao
- Chocolates de caramelo
- Chocolates de chipotle
- Chocolates de piñón
- Chocolates de vino tinto
Por si fuera poco, aquí se elaboran chocolates personalizados y figuras de temporada, así como café gourmet.
Chocolaterías imperdibles en CDMX: QUE BO! Chocolatería
El chocolatero José Ramón Castillo, conocido en MasterChef Celebrity, está detrás de QUE BO! Chocolatería de CDMX.
Lugar ubicado en dos puntos de la ciudad:
- Cuauhtémoc 180, Del Carmen, Coyoacán
- Julio Verde 104, local B-91 y 92, Polanco III Sección, Miguel Hidalgo
En el menú de esta chocolatería hay piezas sin igual como:
- Focaccia
- Macarrones
- Pasteles
- Hojaldrados
- Galletas
Chocolaterías imperdibles en CDMX: Culto Cacao
Culto Cacao en CDMX ofrece chocolate artesanal bajo la promesa de comercio justo, sostenibilidad y educación en producción.
Esta ubicado en Prado Norte 450, local B, Lomas-Virreyes, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo.
Las especialidades de la casa son:
- Bebidas con cacao
- Smoothies
- Cacao ceremonial
- Chocolate caliente
- Galletas
- Brownies
- Barras de chocolate
Chocolaterías imperdibles en CDMX: Dichoso Cacao
La chocolatería Dichoso Cacao en CDMX promueve la protección a zonas de cultivo, cacaoteros y tradiciones alrededor de este manjar.
Por esta razón podrás encontrar más de 15 marcas y recetas de chocolate mexicano, además de:
- Bombones
- Barras de chocolate artesanal
- Muffins
- Chocolate de taza
- Galletas
- Bebidas
- Tamales
- Miel
- Canela
- Vainilla de Veracruz
- Café de Veracruz
Su ubicación es: Campeche 51, Roma Sur, Cuauhtémoc.
Chocolaterías imperdibles en CDMX: Tout Chocolat
Tout Chocolat es una de las chocolaterías más famosas e imperdibles de CDMX, a cargo del chef Luis Robledo Richards.
El experto en gastronomía ha sido galardonado como el Mejor Pastelero de Latinoamérica por los 50 Best.
El también autor de Chocolate Larousse te ofrece:
- Bebidas hechas con chocolate, cacao y café
- Pan con y sin chocolate
- Infusiones
- Cajas de chocolate para regalar
Puedes visitar la chocolatería en cualquiera de sus 3 sucursales:
- Ámsterdam 154, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc
- Emilio Castelar 22, Polanco, Miguel Hidalgo
- Ernesto Martínez Domínguez 999, Zedec Santa Fe, Álvaro Obregón
Chocolatería imperdible en el Estado de México: Dolcenero
La chocolatería Dolcenero en el Estado de México combina la repostería con el arte, inspirada en Salvador Dalí y Joan Miró.
Aquí tenemos:
- Bombones
- Galletas
- Frutas cubiertas de chocolate
- Panadería
Puedes visitar el lugar en Avenida Lomas Verdes 640, Lomas Verdes, Naucalpan de Juárez, Estado de México.
Chocolaterías imperdibles en CDMX: Oscuro Puro
La chocolatería Oscuro Puro te ofrece una carta muy variada y para todos los gustos:
- Bebidas de cacao a base de agua o leche
- Barras de chocolate
- Macarrones
- Pasteles veganos
- Mangos enchilados con chocolate
- Tortugas
- Lingotes
- Barras de chocolate con chipotle
- Bebida de chocolate picante
- Licor de cacao
- Cerveza
Su ubicación es: Guanajuato 138, local 3, Roma Norte, Cuauhtémoc.
Chocolaterías imperdibles en CDMX: Nawal Cacao
Nawal Cacao es un punto obligatorio para los chocolateros en CDMX, pues ofrece barras de chocolate cultivado en Tabasco y Chiapas.
Además de encontrar bebidas artesanales y cacao ceremonial, en el lugar hay bazar de artesanías relacionados con la industria chocolatera.
La dirección es: Carlos B. Zetina 82a, Escandón Sección I, Miguel Hidalgo.