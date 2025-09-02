El 2 de septiembre se celebra el Día Nacional del Cacao y el Chocolate, es por ello que te presentaremos 10 chocolaterías en CDMX para que celebres.

Estas 10 chocolaterías en CDMX tienen una gran variedad de estilos, por lo que tienes de dónde elegir si eres un fan de esta golosina.

La Rifa Le Caméléon Chocolates XocolateDF QUE BO! Chocolatería Culto Cacao Dichoso Cacao Tout Chocolat Dolcenero Oscuro Puro Nawal Cacao

Chocolaterías imperdibles en CDMX: La Rifa

La chocolatería La Rifa está ubicada en Dinamarca 47, local E, Juárez, Cuauhtémoc, contando con una gran cantidad de barras y bombones.

Además, tienen:

Cacao lavado

Fermentados

Infusiones

Café

Kombuchas

Cervezas

Helado

Tamales de chocolate y nata

La Rifa (@larifachocolateria)

Chocolaterías imperdibles en CDMX: Le Caméléon Chocolates

La chocolatería Le Caméléon Chocolates es imperdible en CDMX, está ubicada en Manuel Payno 87, Obrera, Cuauhtémoc.

Es conocida por su chocolate blanco con flor de jamaica, además de que también hay:

Chocolates rellenos

Tabletas de chocolate

Confitados

Cerveza

Mole

Le Caméléon Chocolates (@chocolates_le_cameleon)

Chocolaterías imperdibles en CDMX: XocolateDF

XocolateDF es un punto a visitar para los amantes del chocolate en CDMX.

La chocolatería está ubicada en: Ignacio Esteva s/n, esquina con Molinos del Campo, San Miguel Chapultepec, Miguel Hidalgo.

En XocolateDF encontrarás recetas deliciosas como:

Chocolates de coco

Chocolates de maracuyá

Chocolates de grosella

Crema de cacao

Chocolates de caramelo

Chocolates de chipotle

Chocolates de piñón

Chocolates de vino tinto

Por si fuera poco, aquí se elaboran chocolates personalizados y figuras de temporada, así como café gourmet.

XocolateDF (@xocolatedf)

Chocolaterías imperdibles en CDMX: QUE BO! Chocolatería

El chocolatero José Ramón Castillo, conocido en MasterChef Celebrity, está detrás de QUE BO! Chocolatería de CDMX.

Lugar ubicado en dos puntos de la ciudad:

Cuauhtémoc 180, Del Carmen, Coyoacán

Julio Verde 104, local B-91 y 92, Polanco III Sección, Miguel Hidalgo

En el menú de esta chocolatería hay piezas sin igual como:

Focaccia

Macarrones

Pasteles

Hojaldrados

Galletas

QUE BO! Chocolatería (@chocolatesquebo)

Chocolaterías imperdibles en CDMX: Culto Cacao

Culto Cacao en CDMX ofrece chocolate artesanal bajo la promesa de comercio justo, sostenibilidad y educación en producción.

Esta ubicado en Prado Norte 450, local B, Lomas-Virreyes, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo.

Las especialidades de la casa son:

Bebidas con cacao

Smoothies

Cacao ceremonial

Chocolate caliente

Galletas

Brownies

Barras de chocolate

Culto Cacao (@culto_cacao)

Chocolaterías imperdibles en CDMX: Dichoso Cacao

La chocolatería Dichoso Cacao en CDMX promueve la protección a zonas de cultivo, cacaoteros y tradiciones alrededor de este manjar.

Por esta razón podrás encontrar más de 15 marcas y recetas de chocolate mexicano, además de:

Bombones

Barras de chocolate artesanal

Muffins

Chocolate de taza

Galletas

Bebidas

Tamales

Miel

Canela

Vainilla de Veracruz

Café de Veracruz

Su ubicación es: Campeche 51, Roma Sur, Cuauhtémoc.

Dichoso Cacao (@dichosocacao)

Chocolaterías imperdibles en CDMX: Tout Chocolat

Tout Chocolat es una de las chocolaterías más famosas e imperdibles de CDMX, a cargo del chef Luis Robledo Richards.

El experto en gastronomía ha sido galardonado como el Mejor Pastelero de Latinoamérica por los 50 Best.

El también autor de Chocolate Larousse te ofrece:

Bebidas hechas con chocolate, cacao y café

Pan con y sin chocolate

Infusiones

Cajas de chocolate para regalar

Puedes visitar la chocolatería en cualquiera de sus 3 sucursales:

Ámsterdam 154, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc

Emilio Castelar 22, Polanco, Miguel Hidalgo

Ernesto Martínez Domínguez 999, Zedec Santa Fe, Álvaro Obregón

Tout Chocolat (@tout_chocolat_mx)

Chocolatería imperdible en el Estado de México: Dolcenero

La chocolatería Dolcenero en el Estado de México combina la repostería con el arte, inspirada en Salvador Dalí y Joan Miró.

Aquí tenemos:

Bombones

Galletas

Frutas cubiertas de chocolate

Panadería

Puedes visitar el lugar en Avenida Lomas Verdes 640, Lomas Verdes, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Dolcenero (@dolcenero_chocolateria)

Chocolaterías imperdibles en CDMX: Oscuro Puro

La chocolatería Oscuro Puro te ofrece una carta muy variada y para todos los gustos:

Bebidas de cacao a base de agua o leche

Barras de chocolate

Macarrones

Pasteles veganos

Mangos enchilados con chocolate

Tortugas

Lingotes

Barras de chocolate con chipotle

Bebida de chocolate picante

Licor de cacao

Cerveza

Su ubicación es: Guanajuato 138, local 3, Roma Norte, Cuauhtémoc.

Oscuro Puro (@oscuropuro_mx)

Chocolaterías imperdibles en CDMX: Nawal Cacao

Nawal Cacao es un punto obligatorio para los chocolateros en CDMX, pues ofrece barras de chocolate cultivado en Tabasco y Chiapas.

Además de encontrar bebidas artesanales y cacao ceremonial, en el lugar hay bazar de artesanías relacionados con la industria chocolatera.

La dirección es: Carlos B. Zetina 82a, Escandón Sección I, Miguel Hidalgo.