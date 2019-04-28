México.- Al encabezar la presentación de los Programas Integrales de Bienestar, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Istmo de Tehuantepec será una “cortina de desarrollo”, por medio del tren que conectará los puertos de Salina Cruz en Oaxaca y de Coatzacoalcos, en Veracruz.

En la visita del mandatario, también anunció el Programa de Reconstrucción para la entidad, debido a los daños por los sismos de 2017 y 2018, además de que se comprometió a no dejar sola a esta región, pues dijo que la visitará cada 3 meses para supervisar el avance de los programas sociales y de desarrollo.

En el acto, el titular del ejecutivo federal adelantó que se creará una zona económica especial, en la cual se incrementarán los salarios.

Tren no despojará de sus tierras a nadie, prometió

Por otro lado, aseguró que ya se realizó la consulta informada a los pueblos de la zona donde se erigirá el proyecto ferroviario, del cual aseguró, se hará por medio del cuidado al medio ambiente y no despojará de sus tierras a ninguna persona.

Finalmente, aseveró que la economía va por un rumbo correcto, con una inflación relativamente baja, además de que se ha logrado un aumento en la recaudación de impuestos porque la gente confía más en el gobierno y, sobre todo, el tipo de cambio del peso mexicano se ha fortalecido.

