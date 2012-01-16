Buenos Aires, 16 Ene (Notimex).- El gobierno argentino dijo hoy que espera que la prohibición de desembarco en las Islas Malvinas a los pasajeros de un crucero estadunidense “se base en razones estrictamente objetivas” y que no se trate de un nuevo “acto hostil”.

En un comunicado, señaló que “las autoridades del ilegítimo y autodenominado gobierno de las Islas Malvinas prohibieron el descenso de turistas de un crucero, entre los que se encuentran ciudadanos argentinos, aduciendo supuestos problemas de salud pública”.

El comunicado emitido este martes por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina explicó que “la nave, propiedad de una empresa estadunidense, había cumplido previamente con los protocolos sanitarios tanto de la Argentina como de Chile”.

“La cancillería argentina espera que la medida tomada se base en razones estrictamente objetivas y que no se trate del enésimo acto hostil dirigido a turistas de varias nacionalidades, así como contra ciudadanos argentinos que tienen el simple deseo y la aspiración de conocer las Islas Malvinas”, añadió.

Las autoridades británicas de las Islas Malvinas prohibieron el pasado fin de semana que tres mil 600 pasajeros del crucero “Princess Cruises”, entre ellos 600 argentinos, además de chilenos y brasileños, desembarcaran, aduciendo razones de salud.

Según fuentes locales, 20 de los tres mil 600 pasajeros de la nave, que hacen un viaje entre Valparaíso (Chile) y Río de Janeiro (Brasil), presentaban “gastroenterocolitis”.

La prohibición de desembarco en las islas se produce en medio de la polémica desatada por la decisión de países como Argentina, Brasil, Uruguay y Chile de no permitir recalar en sus costas a buques que enarbolen la bandera de las Islas Malvinas.

Argentina reclama la soberanía de las Islas Malvinas, ocupadas por tropas británicas en 1833, pero el Reino Unido se ha negado a reconocer el derecho argentino.

En 1982, Argentina intentó recuperar las islas en una guerra que se extendió desde el 2 de abril de 1982 hasta el 14 de junio de ese año y que dejó 921 muertos, 649 de ellos argentinos.

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