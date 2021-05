Laisha Wilkins presentara denuncia formal contra supuesto brigadista de la candidata Dolores Padierna de Morena, por agredirla físicamente

México.- A raíz de la denuncia presentada por la actriz Laisha Wilkins a través de redes sociales, donde denuncia a un supuesto brigadista de Morena golpearla y patearla, la senadora Lilly Téllez pidió que se entregue a su agresor.

La Senadora por el Partido Acción Nacional (PAN) Lilly Téllez, exigió a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) entregar a las autoridades correspondientes al brigadista.

💥A @PartidoMorenaMx @CitlaHM les exijo que entreguen a las autoridades al tipo que golpeó a @laishawilkins



Mi solidaridad y respaldo @laishawilkins https://t.co/8pJ33aLE55 — Lilly Téllez (@LillyTellez) — Lilly Téllez (@LillyTellez) May 8, 2021

Laisha Wilkins denuncia a brigadista de Morena por golpearla

A través de redes sociales la actriz Laisha Wilkins, denunció a un supuesto brigadista de Morena, de la candidata Dolores Padierna, por golpearla y patearla.

El supuesto brigadista de Morena reaccionó de manera violenta contra Laisha Wilkins, solo porque la actriz quiso hacerle ver que se encontraba infringiendo la ley.

Esto porque el supuesto brigadista de Morena se encontraba pegando publicidad de la candidata Dolores Padierna sobre los carteles de su adversaria, Sandra Cuevas.

La candidata de Morena, Dolores Padierna y su opositora de la alianza "Va por México", Sandra Cuevas, se encuentran compitiendo por la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México (CDMX).

Por lo que el brigadista de Morena, reacciono de manera violenta, quien empujo y golpeo a la actriz Laisha Wilkins.

Hoy por la tarde mientras caminaba por la Roma vi a estas personas pegando publicidad de MORENA sobre la de la oposición. Me acerqué a decirles que infringían la ley, más habiendo tanto espacio. El tipo aventó mi tel, me golpeo y pateó, la gente se acercó a pararlo. Son un asco! pic.twitter.com/MIAOVDK4hy — 👑Lai Reina de Dinamarca Latam (@laishawilkins) — 👑Lai Reina de Dinamarca Latam (@laishawilkins) May 7, 2021

Dolores Padierna, se ha pronunciado ante esta situación

La candidata de Morena por alcaldía Cuauhtémoc, Dolores Padierna, ya se ha pronunciado al respecto brindando disculpas a la actriz Laisha Wilkins.

La morenista Dolores Padierna, también argumento que el supuesto "brigadista" de Morena no representa al partido ni mucho trabaja dentro de él.

Sin embargo, la candidata por alcaldía Cuauhtémoc, se comprometió a colaborar con Laisha Wilkins para dar con el responsable, así como brindarle todo el apoyo para presentar una denuncia formal.

@laishawilkins, te ofrezco una disculpa, precisamente ayer estaba defendiendo y presentando mis propuestas para evitar que este tipo de situaciones sigan siendo impunes, estuve revisando con mi equipo de campaña y al parecer ese personaje que tu muestras, efectivamente... — Dolores Padierna (@Dolores_PL) — Dolores Padierna (@Dolores_PL) May 8, 2021

Laisha Wilkins confirma que presentara denuncia formal contra el supuesto brigadista de Morena

A través de redes sociales diversos internautas se unieron para dar con la identidad del supuesto brigadista de Morena, quien golpeo y pateo a la actriz Laisha Wilkins.

Simpatizante de Morena Captura de video

La actriz Laisha Wilkins agradeció el apoyo brindado a través de redes sociales y confirmo que realizará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de la Ciudad de México.