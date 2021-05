Hugo López-Gatell se vacunará contra el coronavirus porque le toca, ya que tiene 52 años de edad.

México.- Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, se vacunará contra el coronavirus Covid-19 el jueves 13 de mayo a las 09:00 horas.

El subsecretario Hugo López-Gatell informó que se aplicará la vacuna contra el coronavirus en la conferencia vespertina de salud. El funcionario tiene 52 años de edad, por lo que ya le toca recibir la vacuna contra el coronavirus.

Hugo López-Gatell explicó que “ya le llegó el mensaje” para recibir la vacuna.

El subsecretario de Salud no especificó en qué alcaldía y sede de vacunación recibiría el insumo.

"Por supuesto que no me he vacunado porque no me había tocado. Mañana a las 09:00 de la mañana me toca vacunarme y lo haré con mucho gusto, ya me llegó el turno" Hugo López-Gatell. Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud

Hugo López-Gatell tuvo coronavirus

El 20 de febrero de 2021 Hugo López-Gatell dio a conocer que dio positivo a coronavirus Covid-19.

En su cuenta de Twitter Hugo López-Gatell reveló el diagnóstico y explicó que tuvo síntomas el 19 de febrero por la noche, los cuales fueron leves.

Durante las semanas que estuvo convaleciente, se especuló sobre el estado de salud de Hugo López-Gatell, llegando a decirse que requirió oxígeno.

Si bien el Gobierno de México primero negó los hechos, posteriormente el director de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés, confirmó que se dio este tratamiento a Hugo López-Gatell.

"El doctor presentó una disminución leve en sus niveles de oxigenación y por recomendación de su médico está recibiendo una oxigenación suplementaria" Ricardo Cortés. Director de Promoción de la Salud

El subsecretario de Salud tuvo una recuperación satisfactoria, aunque causó polémica por ser captado en calles de la CDMX cuando todavía no daba negativo a la enfermedad.

El funcionario se justificó explicando que ya no representaba riesgo de contagio.