Ciudad de México.- El helicóptero de la empresa Heliservicio, que aterrizó ilegalmente en el arrecife Alacranes, en Yucatán, llevando como pasajeros a empresarios y funcionarios de diferentes niveles de gobierno sigue dando de que hablar, luego de darse a conocer que dicha compañía es propiedad de la familia Miguel Afif, contratistas que se han visto beneficiados con millonarios contratos en lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto.

La empresa es administrada por José Miguel Bejos, hijo de Alfredo Miguel Afif, Heliservicio es un consorcio de compañías, entre las que se encuentran Prodi, emprsa socia de la portuguesa Mota-Engil en proyectos carreteros y ferroviarios, formando en México Mota-Engil México, que en esta misma semana obtuvo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), un contrato plurianual de conservación de carreteras por 4 mil 574 millones de pesos.

Además, Prodi y MotaEngil ganaron las concesiones carreteras, en el año 2014, de Cardel-Poza Rica, por 3 mil 470 millones de pesos, y Tuxpan-Tampico, por 3 mil 477 millones; y en Jalisco participan con obras en la Línea 3 del Tren Ligero por más de 6 mil millones de pesos.

Y aun hay más, también ésta semana Javier García Bejos, primo de José Miguel Bejos, fue nombrado como subsecretario de Desarrollo Social.

La Compañía Inversora Corporativa aglutina firmas como Heliservicio, Mantenimiento Express Marítimo y Heliservicio Campeche, todas ellas administradas por familiares de Miguel Afif.

En abril de 2015, Heliservicio y otras compañías firmaron un contrato por 3 mil 112 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para brindar servicios de transporte.

Heliservicio de Campeche figura, además, como proveedora de transporte para Pemex Exploración y Producción y, entre 2003 y 2014 ha logrado convenios que le han retribuido más de 7 mil millones de pesos.

Por su parte, Mantenimiento Express Marítimo (Mexmar) ha obtenido contratos con Pemex Exploración y Producción, así como con la recién creada Dirección Corporativa de Procura y Abastecimiento, por un monto de 113 millones 545 mil dólares.

Como administradores de estas firmas se han desempeñado Alejandro García Bejos y su hermano Javier García Bejos, quien también se desempeñó como director del Aeropuerto Internacional de Toluca y fue secretario de Trabajo en la Administración del Gobernador mexiquense Eruviel Ávila.

Con información de Reforma.