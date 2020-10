El presidente dijo que el retiro de la estatua fue por motivos de mantenimiento, pero reconoció que esta fecha se presta a la reflexión

México.- El presidente AMLO reaccionó al retiro de la estatua de Cristóbal Colón de Paseo de la Reforma por parte de autoridades de la Ciudad de México (CDMX), y aseguró que si bien tiene información que dicha medida se hizo como parte de labores de mantenimiento, este 12 de octubre se presta como una fecha para la reflexión sobre el encuentro entre habitantes de América y exploradores de Europa en el siglo XV.

En la conferencia mañanera, el mandatario dijo que las diferencias o reclamos sobre el tema deben resolverse por la vía pacífica y sin desquitarse contra las estatuas. Aseguró que la conmemoración en España de la llegada de Cristóbal Colón a América sí se conmemora, por lo que hizo un llamado al diálogo para ayudar a superar el resentimiento histórico por parte de quienes se sienten ofendidos por los acontecimientos ocurridos de un encuentro que ocurrió hace cinco siglos.

En ese sentido, el presidente reiteró su propuesta de que el gobierno de España ofrezca disculpas en 2021 por las acciones de exterminio y dominio que sus antepasados implementaron en contra de los pueblos originarios. El ofrecimiento de disculpas debería de estar acompañado de un compromiso de "no repetición" sobre dicho fenómeno.

"No debe de prestarse a malos entendidos, aunque también se trata de una fecha muy polémica, de confrontación, de ideas, pues lo mejor es resolver estas diferencias en forma pacífica, no desquitarse con las estatuas y esculturas (...) Es un proceso que todavía está en debate" Andrés Manuel López Obrador

"No al saqueo, no al colonialismo", reitera AMLO

El mandatario federal consideró que su propuesta del reconocimiento de los abusos por parte de España y de la iglesia católica, puede contribuir a la reconciliación con los pueblos originarios, debido a que la historia contada desde la visión de los invasores ha hecho que a quienes sufrieron los abusos se les califique de "bárbaros" y "salvajes".

En ese sentido, AMLO hizo un llamado de nunca más permitir que pueblos de otras partes del mundo impongan sistemas de colonialismo y saqueo en territorios que no les pertenencen.