Tijuana.- La Procuraduría General de la República (PGR) durante los años de su mandato, cuando Carlos Salinas de Gortari era el Presidente, era abominable, oscura y bien priista, dijo Ernesto Ruffo, el ex Gobernador panista de Baja California (entre 1989 y 1995).

Una nota de la agencia de noticias Reforma, describió que en respuesta a lo declarado ayer por Joaquín Codwell, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, quien denunció ante la PGR a Rufo y Eugenio Elorduy, ex Gobernadores de Baja California, por presuntos nexos con el narco, Ernesto Rufo Appel reto a los priistas a comprobar los supuestos nexos con la delincuencia organizada.





"La PGR intervenía llamadas, Gobernación y otras agencias secretas también vigilaban constantemente al Gobierno bajacaliforniano. La PGR era abominable, oscura y bien priista", describió.





De acuerdo con la agencia Reforma, Rufo Appel aseguró que la PGR en aquellos años intentó vincular a su Gobierno con el crimen organizado y reto a priistas a que muestren pruebas contundentes a sus supuestos nexos con la delincuencia organizada.

"Sí hubo intentos de vincular al nuevo Gobierno (con la delincuencia), pero nunca pudieron, (éramos) el Gobierno del cambio, siempre estuvo bajo escrutinio público, nacional e internacional, siempre bajo la lupa del Gobierno Federal (en ese entonces encabezado por Carlos Salinas de Gortari)", indicó.

Ruffo Appel reviró que las acusaciones del PRI sobre supuestos vínculos con el crimen organizado son una reacción a la investigación que se realiza sobre tres ex Gobernadores de Tamaulipas.

"Más bien esto es una reacción a la investigación que se hace a los tres ex Gobernadores de Tamaulipas", puntualizó el también precandidato a senador… "No me sorprenden los señalamientos ahora, porque es evidente la tendencia electorera", agregó.



Con información de la Agencia Reforma.