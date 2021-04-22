España no quita la mirada a Humberto Moreira. En ese país se dice que uno de sus cercanos se encargaba de una red del cártel de “Los Zetas” que realizaba operaciones financieras de gran escala en México y Europa.

Se trata de Juan Manuel Muñoz Luévano, alias “El Mono”, quien, de acuerdo con El País, cobraba y distribuía las ganancias de venta de cocaína en Europa de dicha organización criminal.

El diario madrileño tuvo acceso a la contabilidad del operador criminal, y destaca tan solo en una semana “Los Zetas” colocaron en Europa 2 mil 100 kilos de cocaína, por lo que obtuvieron 75 millones de dólares.

Muñoz Luévano fue detenido en marzo en Madrid y al momento de revisar dos de sus computadoras se encontró el detalle de 59 entregas millonarias de dinero en bolsas de viaje y maletas a cabecillas de “Los Zetas” y los receptores de las entregas, en muchos casos, están identificados como “Bebe” y “Tony”.

De acuerdo con El País, se cree que el apodo de “Bebe” corresponde a Juan Cuitláhuac Martínez, y el de “Tony”, a Ricardo Fuyivara.

Asimismo, señala que Muñoz Luévano fue detenido en marzo pasado en España “en el marco de una amplia investigación sobre el narcotráfico, los Zetas y ex políticos como Humberto Moreira, también detenido en Madrid y, posteriormente, puesto en libertad”.

Su arresto “se vincula a la causa que se sigue en Estados Unidos contra Rolando González Treviño, acusado de manejar las cuentas del Gobierno de Coahuila, donde Moreira fue Gobernador y dejó un gigantesco agujero de deudas”, añade el rotativo.

Asimismo, indica que “varios testigos protegidos y el propio Treviño señalaron a Moreira como responsable del desvío de fondos que supuestamente emplearon para financiar la campaña presidencial de Peña Nieto”.

El rotativo español sostiene que Humberto Moreira remitió una carta a su redacción en la que indica que la justicia española lo exoneró “por entender que no consta en la causa dato alguno en orden a la pertenencia a una organización criminal”.

Indica que el exgobernador dice que lo relativo a los fondos del Gobierno de Coahuila ya fue indagado por la PGR en México “y el resultado de tales pesquisas me ha exonerado por completo”.