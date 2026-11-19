Juan Manuel Muñoz Luévano, conocido como “Mono Muñoz”, fue detenido nuevamente en Madrid, España, a petición de la justicia estadounidense.

Su historial delictivo incluye señalamientos previos por fungir como supuesto enlace del cártel de Los Zetas en territorio europeo, así como diversos procesos legales en México y Estados Unidos.

Las autoridades norteamericanas ahora reclaman su extradición debido a acusaciones relacionadas con fraude bancario, contrabando de hidrocarburos y lavado de dinero.

Este reciente arresto estaría vinculado con una red de combustible ilegal y con operativos transfronterizos recientes realizados en Texas.

España detiene a "Mono" Muñoz, relacionado con Los Zetas y el huachicol (Tomada de video)

“Mono” Muñoz fue detenido en España tras una solicitud de extradición de Estados Unidos

La detención en Madrid de Juan Manuel Muñoz Luévano, alias “Mono” Muñoz, responde a una solicitud de extradición de Estados Unidos por presuntos delitos financieros y contrabando de combustible.

La Policía Nacional de España lo aprehendió en Madrid tras recibir una orden de detención provisional emitida por Estados Unidos.

La justicia estadounidense lo reclama por fraude mediante transferencias bancarias, contrabando de productos petroleros (huachicol) y lavado de dinero.

Fue presentado ante el Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional de España, donde el juez ordenó su ingreso en prisión y sin derecho a fianza.

Dado que Muñoz Luévano rechazó ser entregado voluntariamente, enfrentará un juicio de extradición.

El gobierno estadounidense cuenta con un plazo de 45 días para formalizar la solicitud y enviar las pruebas correspondientes.

España detiene a "Mono" Muñoz, relacionado con Los Zetas y el huachicol (Tomada de video)

“Mono” Muñoz ha sido vinculado con Los Zetas y el huachicol

A lo largo de los años, Juan Manuel “Mono” Muñoz Luévano ha enfrentado múltiples aprehensiones y liberaciones condicionales tanto en su país natal como en el extranjero.

El empresario fue investigado como presunto enlace operativo y financiero de Los Zetas en Europa. En 2016 fue arrestado por primera vez en Madrid y extraditado a Estados Unidos en 2019, donde se declaró culpable de conspiración para lavar dinero y recuperó la libertad mediante un acuerdo de cooperación.

Tras volver a México, en mayo de 2025 fue detenido en Torreón, Coahuila, tras el aseguramiento de un vehículo con combustible de origen ilícito, liberándose días después bajo medidas cautelares.

Sus estaciones de servicio y propiedades han sido vinculadas a redes de contrabando de hidrocarburos.