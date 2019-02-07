Una jueza federal rechazó levantar el aseguramiento de las cuentas bancarias al general Eduardo León Trauwitz quien es investigado por el gobierno federal debido a su presunta participación en el robo de combustibles en Petróleos Mexicanos (Pemex).

La Fiscalía General de la República lleva a cabo una investigación al general y otros mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) quienes eran responsables de la seguridad de la empresa productiva del Estado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por lo cual se les congelaron sus cuentas.

La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó la existencia de una red de huachicoleros dentro de Pemex en contubernio con funcionarios quienes además, sembraban válvulas falsas para la ordeña de combustible.

El militar quien se encuentra en Panamá, tramitó un amparo para descongelar sus cuentas bancarias, será el 13 de febrero cuando en una audiencia se determine otorgar o no la suspensión definitiva a León Trauwitz.