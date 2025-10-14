Cazzu se presentará el 14 y 15 de octubre con concierto en CDMX en el Auditorio Nacional, así que te compartimos a qué hora terminará para que lo puedas antelar.
El tour Latinaje de Cazzu pasará por el Auditorio Nacional, por lo que se prevé será todo un éxito desde que arrancó el 13 de septiembre de 2025 en Buenas Aires, Argentina.
¿A qué hora termina el concierto de Cazzu en el Auditorio Nacional?
El 14 de octubre y 15 de octubre serán los dos conciertos de Cazzu en el Auditorio Nacional siendo estos los horarios:
- Apertura de puertas: 6:00 pm
- Inicio de concierto: 8:00 pm
- Duración de concierto: 2 horas aproximadamente
- Final de concierto: 10:00 pm
Recuerda que el Auditorio Nacional se encuentra en Av. Paseo de la Reforma 50, en Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX, muy cerca de la estación Auditorio de la línea 7 del Metro.
Cazzu en el Auditorio Nacional: Setlist y otros detalles de sus conciertos
Cazzu se presentará como parte de su tour Latinaje en el Auditorio Nacional con este posible setlist de canciones:
- Ódiame
- Sobre mi tumba
- Me tocó perder
- Piénsame
- Mala suerte
- Engreído
- Dolce
- La cueva
- Inti
- Jefa
- Mucha daya
- Brinca
- Miedo
- Toda
Asimismo, se sabe que Cazzu no ha subido a nadie al escenario como parte de su show, pero se espera tenga una sorpresa muy especial en sus shows en CDMX llevando a algún invitado mexicano.