Río de Janeiro, 10 feb (EFE).- La petrolera brasileña Petrobras anunció hoy un acuerdo para contratar 26 navíos-sondas de perforación marina en aguas profundas por las que pagará cerca de 75.938 millones de dólares de alquiler durante quince años.

Las unidades serán construidas en Brasil por encomienda de las empresas Sete Brasil y Ocean Rig, que se encargarán de la operación de las embarcaciones durante los quince años del contrato con Petrobras, informó la petrolera en un comunicado.

Según la nota, la dirección de la petrolera aprobó la contratación de 21 sondas con la empresa Sete Brasil por las que pagará un alquiler diario promedio de 530.000 dólares cada una.

El acuerdo con Ocean Rig prevé el alquiler de 5 sondas a un precio promedio diario de 548.000 dólares la unidad.

Tales acuerdos suponen que la petrolera brasileña pagará cerca de 13,9 millones diarios por el alquiler de las 26 sondas, durante los quince años de los contratos.

La negociación prevé la reducción de esos costos en caso de que el Gobierno brasileño le conceda incentivos fiscales a las contratadas y en caso de que tales empresas consigan créditos subsidiados del banco estatal de fomento al desarrollo.

El acuerdo prevé que las contratadas encarguen las embarcaciones en astilleros nacionales y que cada unidad cuente con un contenido de piezas nacionales de entre un 55 y un 65 por ciento.

Igualmente establece plazos de entre 48 y 90 meses para la entrega de las embarcaciones y el inicio de las operaciones.

“La implementación del proyecto considera la construcción de nuevos astilleros en el país, además de la utilización de la infraestructura ya existente”, explica el comunicado.

Según Petrobras, la contratación de las 26 sondas supone la conclusión de la licitación lanzada hace tres años para encomendar y alquilar 28 embarcaciones para perforación marina construidas en astilleros nacionales.

La empresa ya había contratado el febrero del año pasado siete de las embarcaciones, por lo que terminó alquilando un total de 33.

“Ante las condiciones presentadas por las empresas y la demanda existente para el desarrollo de proyectos futuros, Petrobras optó por beneficiarse de las condiciones negociadas y contratar cinco unidades adicionales a lo inicialmente planeado”, según la nota.

La mayor parte de las unidades será destinada a la explotación del llamado presal, el nuevo horizonte de exploración petrolera descubierto por Petrobras en aguas muy profundas del Atlántico y que puede convertir a Brasil en uno de los mayores productores y exportadores mundiales de crudo.

Las áreas hasta ahora concedidas para la exploración en el presal tienen entre 50.000 y 80.000 millones de barriles de petróleo, lo que representa cinco veces las actuales reservas probadas de Brasil (14.000 millones de barriles), según previsiones oficiales.

Las siete primeras sondas, que no fueron alquiladas sino agregadas a la propia flota de Petrobras, fueron encomendadas por 4.637 millones de dólares al astillero brasileño Estaleiro Atlântico Sul (EAS), con sede en el estado de Pernambuco (noreste).