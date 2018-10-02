El diputado federal del PAN, Ernesto Ruffo, informó que respaldará la candidatura de Manuel Gómez Morin Martínez del Río para la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN).

En entrevista con Azucena Uresti, en Radio Fórmula, el exaspirante reiteró su rechazo al proyecto de Marko Cortés, considerado como el candidato del grupo cercano a Ricardo Anaya.

Ruffo Appel no pudo acceder al registro para la elección interna debido a que sólo alcanzó 21 mil firmas de las 28 mil necesarias. La campaña blanquiazul iniciará el próximo 12 de octubre y se extenderá hasta el 10 de noviembre, para que un día después se celebre la elección entre militantes.

El legislador federal indicó que se necesita regresar el espíritu democrático al partido y consideró que Marko Cortés está implicado en denuncias de corrupción al interior del PAN.