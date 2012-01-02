Buenos Aires, 2 ene (EFE).- Argentina destacó hoy el apoyo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y del Mercado Común del Sur (Mercosur) a sus “legítimos derechos” soberanos en las Malvinas e islas australes en vísperas de cumplirse 179 años de que fueran ocupadas por tropas británicas.

Un comunicado de la cancillería argentina condenó “la ilegítima ocupación colonial británica”, que se ve “agravada” por “un provocativo y continuado desprecio” del Gobierno de Londres “al derecho internacional”.

“Esta ilegitimidad resulta agudizada por la presencia de la base militar establecida en el Atlántico Sur, invocando falsas necesidades de defensa, así como por el constante desarrollo de ilegítimas actividades unilaterales en la zona disputada”, remarcó.

Sostuvo que el Reino Unido toma medidas que “incluyen la expoliación, contraria al derecho internacional, de los recursos naturales renovables y no renovables del área y la realización de ejercicios militares, incluso el lanzamiento de misiles” desde las Malvinas.

“La región ha sido unánime en su rechazo a la presencia militar británica” en el Atlántico Sur y “ha manifestado su preocupación por las mencionadas actividades unilaterales” por medio de múltiples pronunciamientos de la Unasur, del Mercosur, la recién fundada Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Iberoamericana, destacó.

También puso de relieve el apoyo del foro de Países Suramericanos y Países Árabes (ASPA), la Cumbre de Países Suramericanos y Africanos (ASA) y el Grupo de los 77 más China.

Recordó que Argentina protestó “inmediatamente” el “acto de fuerza” ejercido por el Reino Unido el 3 de enero de 1833 al ocupar las Malvinas y desalojar a “la población y a las autoridades argentinas allí legítimamente establecidas”.

En este sentido, reafirmó “una vez más los imprescriptibles derechos de soberanía” de Argentina en las Malvinas y las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur y “los espacios marítimos circundantes, que son parte integrante” de su territorio.

Asimismo, reiteró “una vez más” la “permanente y sincera disposición” de Argentina a “reanudar el proceso negociador bilateral” con el Reino Unido “tal como lo reclama la comunidad internacional”, para “hallar una solución pacífica y definitiva” que ponga fin a “una anacrónica situación” colonial.

Los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) resolvieron en una cumbre celebrada el pasado 20 de diciembre en Montevideo bloquear el acceso a sus puertos de los buques con bandera de las Malvinas.

El 2 de abril de 1982, Argentina ocupó las Malvinas y desató con ello una guerra en la que murieron 255 militares británicos y más de 650 argentinos y que concluyó el 14 de junio de ese año con la victoria de las tropas del país europeo.