AMLO asegura que respeta el movimiento feminista y su gobierno está a favor de la igualdad

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a insistir en este Día Internacional de la Mujer 2021 que las mujeres que se vayan a manifestar, lo hagan de manera pacífica.

Durante la mañanera de este 8 de marzo AMLO comentó que antes de su gobierno no había protestas feministas, ahora hasta usan martillos o provocan incendios. Esto pasa porque los "conservadores" están contra la "Cuarta Transformación", dijo.

"Hay muchas maneras de protestar, de alzar la voz, de insultar; no usar gomas, no usar martillos no incendiar, porque eso es lo que quieren los conservadores. Antes no había esos protestas, empezaron con nuestro movimiento,

valiéndose de un movimiento justo, noble" AMLO

AMLO aseguró que su gobierno trabaja por la igualdad y, como ejemplo, volvió a mencionar que nunca una mujer había encabezado la Secretaría de Gobernación (Segob), ni la Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ni la mitad del gabinete estaba formado por este género.

Aseguró que ya rompió e pacto.. . pero de oligarquía y de no cobrar impuestos.

AMLO asegura que no habrá represión contra protestas feministas

AMLO aseguró que su gobierno respeta el movimiento feminista y nunca reprenderá una manifestación con la policía o el Ejército, pero sí tuvo que poner vallas en Palacio Nacional para evitar actos de violencia.

Durante un acto el 7 de marzo en Yucatán, el presidente dijo que la puesta de vallas, no por miedo, sino para evitar la confrontación.

"No se va a usar la policía ni al Ejército para reprimir al pueblo. Somos distintos a los conservadores que ahora disfrazan de feministas y se molestan porque se puso una valla" AMLO

Tenemos una deuda con las mujeres: Olga Sánchez Cordero

Durante su intervención en la mañanera, la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, dijo que la lucha feminista ha obtenido varios logros.

Sin embargo, el gobierno aún tiene una deuda con las mujeres de los todos los sectores.