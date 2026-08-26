La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) amplió su delimitación territorial con la incorporación de Huitzilac, Morelos, por lo que ahora está integrada por 84 municipios y alcaldías de cuatro entidades:

Ciudad de México Estado de México Hidalgo Morelos

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) detalló que la actualización responde a la dinámica que existe entre las distintas regiones y que obliga la coordinación de los gobiernos involucrados.

Sedatu incorpora a Huitzilac, Morelos a la Zona Metropolitana del Valle de México

El municipio de Huitzilac, Morelos se incorpora a la Zona Metropolitana del Valle de México, que funciona como una gran ciudad debido a la cantidad de personas que se desplazan en su interior diariamente.

De acuerdo con la información, la nueva delimitación forma parte del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), que busca atender problemas que rebasan las fronteras administrativas de cada entidad, como:

Movilidad

Transporte

Crecimiento urbano

Abastecimiento de agua

Manejo de residuos

Protección del medio ambiente

Con esta modificación, las autoridades buscan enfrentar de manera conjunta los desafíos de una región que mantiene una intensa conexión económica, social, urbana y ambiental.

Con la adición de Huitzilac, la Zona Metropolitana del Valle de México estará conformada por: