La Alcaldía Cuauhtémoc atendió el desprendimiento parcial de un pretil en un inmueble ubicado en Constancia número 122, colonia Morelos, luego de recibir un llamado de auxilio.

Personal de la Dirección General de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil acudió al lugar para realizar una inspección y determinar las condiciones del inmueble.

Protección Civil de Cuauhtémoc atiende desprendimiento en inmueble de la colonia Morelos

Tras la inspección, los elementos determinaron que el desprendimiento correspondió a un tramo de aproximadamente cinco metros de longitud y 60 centímetros de altura, cuyo deterioro estaría relacionado con la exposición a la intemperie y la falta de mantenimiento.

Protección Civil de Cuauhtémoc mitiga riesgo en inmueble de la colonia Morelos. (Cortesía )

Como medida preventiva, el personal de Protección Civil retiró el material inestable que permanecía en la azotea, así como el escombro que cayó sobre el pasillo de acceso a los departamentos, con el objetivo de evitar nuevos desprendimientos.

Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas tras el incidente.

Luego del retiro del material inestable y del escombro, el personal de la Alcaldía Cuauhtémoc determinó que el riesgo inmediato para las personas que ingresan y salen del inmueble quedó eliminado.