La presidenta Claudia Sheinbaum sentenció que no habla “con abogados de narcotraficantes”, luego de que Jeffrey Lichtman volviera a criticar a su gobierno.

Desde la mañanera del 25 de julio, Claudia Sheinbaum mostró que no dará mayor visibilidad a los dichos de Lichtman y le puso un alto.

Esto luego de que el abogado de Ovidio Guzmán criticara al gobierno de México por no haber intentado llevar a la justicia a Ismael, El Mayo, Zambada pero ahora piden su regreso.

Claudia Sheinbaum marcó un alto tajante a las críticas e intentos de Jeffrey Lichtman con una frase: “yo no hablo con abogados de narcotraficantes, ni con narcotraficantes”.

Con esto, la presidenta dio una última respuesta con la que muestra que no dará más visibilidad a los ataques del abogado de Ovidio Guzmán, líder de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

“Yo no hablo con abogados de narcotraficantes, ni con narcotraficantes”

Esto luego de que fuera cuestionada sobre las críticas a su gobierno por buscar la extradición del Mayo Zambada.

El abogado de Ovidio Guzmán, narcotraficante que recientemente firmó un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de Estados Unidos, criticó a Claudia Sheinbaum nuevamente.

Lichtman aseguró que por 50 años “no tuvieron ningún interés” en llevar al Mayo Zambada ante la justicia.

Pero ahora que está bajo el resguardo de Estados Unidos, “de repente” quieren pedir su extradición para que sea juzgado en México.

“Durante 50 años no tuvieron ningún interés en llevarlo ante la justicia en México. De repente, ahora que ya no está en México, no pueden dejar de pedir su regreso”

Jeffrey Lichtman