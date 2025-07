Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán, criticó nuevamente a la presidenta Claudia Sheinbaum y la polémica fue sobre la solicitud de información sobre el caso de Ismael “el Mayo” Zambada; esto fue lo que dijo.

Las confrontaciones entre Jeffrey Lichtman y Claudia Sheinbaum se desataron luego de que la presidenta de México criticara el acuerdo del gobierno de Estados Unidos con Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo.

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre si México seguirá solicitando información sobre el Mayo Zambada y su respuesta provocó la crítica del abogado Jeffrey Lichtman de nuevo.

Hoy jueves 24 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia matutina que seguirán pidiendo al gobierno de Estados Unidos información sobre la detención y arresto de el Mayo Zambada.

Este comentario de Claudia Sheinbaum atrajo la atención de Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán, quien volvió a criticar a la presidenta por querer que el Mayo regrese y enfrente a la justicia en México.

Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán, aseguró que por 50 años el gobierno de México no intentó llevar a la justicia a el Mayo, pero que ahora que está en Estados Unidos, solicitan su regreso.

“Durante 50 años no tuvieron ningún interés en llevarlo ante la justicia en México. De repente, ahora que ya no está en México, no pueden dejar de pedir su regreso”.

Publicación del abogado Jeffrey Lichtman