La ministra Yasmín Esquivel se reunió este miércoles 9 de septiembre con Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A través de redes sociales, Yasmín Esquivel compartió imágenes del encuentro con Raymundo Pedro Morales Ángeles y calificó la conversación con el secretario de Marina como “cordial” y “valiosa”.

“Fue un gusto recibir en la Suprema Corte al Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, con quien sostuve una conversación cordial y muy valiosa”. Yasmín Esquivel, ministra de la SCJN

Yasmín Esquivel sostiene encuentro con secretario Raymundo Pedro Morales Ángeles en la SCJN

Tras un encuentro con Raymundo Pedro Morales Ángeles, Yasmín Esquivel destacó la importancia de las responsabilidades que corresponden tanto a la impartición de justicia como a la defensa de la soberanía nacional.

Yasmín Esquivel se reúne con el secretario Raymundo Pedro Morales Ángeles en la SCJN (Captura de pantalla)

Yasmín Esquivel señaló que, aunque ambas tareas parten de responsabilidades distintas, coinciden en un elemento esencial: el compromiso de servir a México con lealtad, apego a la Constitución y sentido de Estado.

Durante el encuentro, la ministra Yasmín Esquivel también tuvo oportunidad de mostrar a Raymundo Pedro Morales Ángeles algunos de los murales que se encuentran en las instalaciones de la SCJN.

La ministra explicó que compartió con el secretario de Marina algunas de las historias que resguardan los muros de la SCJN, al considerar que el arte forma parte de la memoria y de la visión sobre la justicia y el país.

Pese a que calificó la conversación con Raymundo Pedro Morales Ángeles como muy valiosa, Yasmín Esquivel no dio detalles sobre los temas en particular que se trataron en el encuentro.