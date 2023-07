Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial de Va por México rumbo a las elecciones 2024, responde a la petición de Vicente Fox de regresar las pensiones a expresidentes.

En entrevista, la senadora panista se pronunció y dijo que no cree que regresen las pensiones a expresidentes , aunque señaló que el actual titular del ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sí la necesitaría.

Su mención se dio durante su gira en Chihuahua, como parte de los recorridos que realizan los aspirantes de Va por México para cumplir con el método de elección interna del candidato presidencial de la alianza opositora.

Cabe destacar que hasta el momento sólo hay 13 de los 19 aspirantes que comenzaron el proceso de elección opositor, incluída la senadora Xóchitl Gálvez.

Xóchitl Gálvez asegura que AMLO necesitará pensión de expresidentes

Durante su visita a Chihuahua, desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Xóchitl Gálvez respondió la solicitud de Vicente Fox, sobre regresar las pensiones a expresidentes.

La aspirante a la candidatura presidencial por la oposición respondió que ese tema se deberá estudiar; no obstante, dijo que los gastos que ya no están para el erario público no pueden volver.

Aunque, a su consideración, esa pensión sí será necesaria para AMLO, pues Gálvez afirma que jamás le ha visto un ingreso al actual presidente , por lo que dijo “no sé de qué va a trabajar”.

“Y las pensiones a los expresidentes pues yo creo que AMLO sí la necesitaría, porque no sé de qué va a trabajar, nunca le he visto un ingreso.” Xóchitl Gálvez

La senadora agregó que en su caso, después de ser presidenta, se podrá sostener de los ingresos que le deja su empresa y pretende vivir de su trabajo como ingeniera el resto de su vida.

Vicente Fox pide a Xóchitl Gálvez que regrese las pensiones a expresidentes

En entevista con Fernando del Collado, Vicente Fox pidió a Xóchitl Gálvez que, de llegar a la presidencia de México, regrese las pensiones a los expresidentes.

Pues aseguró que que los expresidentes de México deben contar con la tranquilidad de recibir su pensión y otras prestaciones como gastos médicos mayores, por lo que pidió que ese derecho sea restituido.

“Los presidentes deben de tener tranquilidad, los expresidentes igual, sucede en todo el mundo. -¿Ese derecho debe ser restituido en 2024?- Sin duda, sin duda. Igual que la libertad en sueldos y salarios” Vicente Fox

¿Desde cuándo no hay pensiones a expresidentes y cuánto se les otorgaba?

Cabe destacar que la pensión a expresidentes fue eliminada por AMLO, tras publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que quita las pensiones a los exmadatarios federales.

Dicho documento fue publicado el 5 de noviembre de 2018 y en éste se señala que “no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.”

Es importante señalar que las pensiones que podían alcanzar los expresidentes de México correspondía a los 205 mil pesos mensuales, eso además de algunas prestaciones de los que eran acreedores, como seguro de vida y gastos médicos mayores.

De esa manera, expresidentes como Vicente Fox, Felipe Calderón, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas y Luis Echeverría, representaban un gasto al erario público de cerca de 10 millones 970 mil pesos, ese monto solo para 2013.

Mientras que también se les pagaba el personal a su servicio con cargo al erario público, lo que representaba un gasto de 29 millones 770 mil pesos.

Xóchitl Gálvez, una de las aspirantes a la candidatura presidencial de México

Xóchitl Gálvez es considerada uno de las aspirantes a la presidencia de México en las elecciones 2024, donde se decidirá quien ocupa la silla del ejecutivo federal.

De acuerdo con el tracking diario de hoy 21 de julio de SDPnoticias y MetricsMX, Xóchitl Gálvez cuenta con el 20.2% de apoyo de los mexicanos, quedando en primer lugar de los preferidos para la candidatura presidencial de Va por México.